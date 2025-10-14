Видео
Нацполиция разоблачила мошенников, обворовавших интернет-магазин

Нацполиция разоблачила мошенников, обворовавших интернет-магазин

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 18:16
Киберполиция задержала аферистов, которые присвоили 700 тысяч гривен
Задержание мошенников. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили межрегиональную группу киберпреступников, которые незаконно завладели средствами популярного интернет-магазина косметики и парфюмерии. Во время спецоперации Национальная полиция Украины изъяла технику, банковские карты, наличные и автомобили, а убытки компании оценили в более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины во вторник, 14 октября.

Читайте также:
Нацполіція викрила групу шахраїв, що обкрадали інтернет-магазин - фото 1
Задержание мошенников. Фото: сообщение Нацполиции в Telegram

Полиция разоблачила масштабную схему онлайн-мошенничества

По данным Департамента киберполиции, группа злоумышленников организовала мошенническую деятельность, используя данные взломанных иностранных банковских карт. Они оплачивали товары и подарочные сертификаты в крупном маркетплейсе без ведома владельцев карт. Впоследствии похищенные товары перепродавали через онлайн-платформы, получая прибыль.

Нацполіція викрила групу шахраїв, що обкрадали інтернет-магазин - фото 2
Сообщение Нацполиции в Telegram. Фото: скриншот

"В результате таких действий предприятию нанесен ущерб на сумму более 700 тысяч гривен", — сообщили в Нацполиции.

Нацполіція викрила групу шахраїв, що обкрадали інтернет-магазин - фото 3
Задержание мошенников. Фото: сообщение Нацполиции в Telegram

Оперативники провели обыски в четырех областях - Киевской, Ровенской, Днепропетровской и Николаевской. У подозреваемых изъяли технику, деньги, банковские карты, черновые записи и несколько автомобилей, которые использовались в преступной схеме. Досудебное расследование продолжается, следователи проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным правонарушениям по всей Украине

Нацполіція викрила групу шахраїв, що обкрадали інтернет-магазин - фото 4
Задержание мошенников. Фото: сообщение Нацполиции в Telegram

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали мошенника, который под видом "целителя" обманывал людей и выманивал у них деньги.

Ранее мы также информировали, что суд столицы оставил под стражей 44-летнего водителя Mercedes-Benz Александра Хилика, подозреваемого в избиении велосипедиста, определив залог в размере 5 миллионов гривен.

Автор:
Руслан Кулешов
Автор:
Руслан Кулешов
