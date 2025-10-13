Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Побиття велосипедиста в Києві — Хілику змінили запобіжний захід

Побиття велосипедиста в Києві — Хілику змінили запобіжний захід

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:19
Побиття велосипедиста в Києві — суд змінив запобіжний захід підозрюваному водію Mercedes
Олександр Хілик у суді під вартою. Фото:Новини.LIVE

Суд Києва залишив під вартою 44-річного водія Mercedes-Benz Олександра Хілика, підозрюваного у побитті велосипедиста після конфлікту через паркування. Запобіжний захід передбачає можливість внесення застави у розмірі п’яти мільйонів гривень.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик із зали суду у понеділок, 15 вересня.

Читайте також:

Суд змінив запобіжний захід підозрюваному Хілику

Підозрюваному у резонансній справі про побиття велосипедиста в Києві Олександру Хілику суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою. Його залишать під арештом на 60 діб із правом внести заставу у сумі 5 мільйонів гривень до 25 листопада. Засідання Київського апеляційного суду відбулося 13 жовтня.

Хілик просив зробити закрите засідання, за його словами, через "вибіркове висвітлення інформації в медіа", — повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Конфлікт, що стався 25 вересня, розпочався через паркування Mercedes-Benz G-500 на велосмузі на Подолі. Велосипедист робив зауваження водіям, які порушували правила, після чого між ним і Хіликом виникла суперечка. За даними слідства, водій завдав потерпілому кілька ударів по голові, після чого той втратив свідомість, а нападник відтягнув його на узбіччя та поїхав.

Постраждалого 40-річного киянина госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та переломом скроневої кістки. Водія затримали 2 жовтня у Київській області, після чого йому повідомили про підозру за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження". 

Крім того, слідство встановило, що 44-річний Хілик є фігурантом іншої справи — його підозрюють у привласненні 25 мільйонів гривень, виділених на закупівлю одягу для територіальної оборони.  Ця справа передбачає тримання під вартою на 30 діб без можливості внести заставу.

Нагадаємо, що 4 жовтня у Києві водія Mercedes Олександра Хілика, підозрюваного у побитті велосипедиста, взято під варту на 30 діб без права внесення застави.

Раніше ми також інформували, що Хілик, підозрюваний у побитті велосипедиста, заявив про свій намір допомогти потерпілому, але він не зміг цього зробити через судові обмеження.

Київ бійка суд поліція велосипедист
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
