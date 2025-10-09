Обшуки НАБУ в прокурорів Офісу генпрокурора — що трапилось

Детективи НАБУ проводять обшуки. Ілюстративне фото: НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки у двох прокурорів Офісу Генерального прокурора. Справа стосується хабарництва у розмірі 3,5 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 9 жовтня.

Обшуки у прокурорів ОГП

У відомстві пояснили, що детективи НАБУ проводять обшуки у двох прокурорів ОГП в рамках досудового розслідування в одному з кримінальних проваджень. Це ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Йдеться про події, які трапилися у лютому-липні 2025 року. За даними правоохоронців, один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обов'язків, нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн доларів суддям Вищого антикорупційного суду.

"У цій же ухвалі суду згадується ще один співробітник Офісу Генерального прокурора. Його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку. Проте сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який завершився безрезультатно — жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено", — кажуть в ОГП.

Також повідомляється, що зазначений прокурор входить до групи прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Магамедрасулова, який підозрюється у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України).

"За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності. У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників", — наголосили у відомстві.

Водночас Офіс Генерального прокурора підкреслив свою відданість принципам прозорості, законності та правової визначеності. Там додали, що не підтримують жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", але залишаються послідовно зацікавленими в об’єктивному встановленні істини.

"Для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП. Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством. У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази будуть вжиті всі передбачені законом заходи", — підкреслили в ОГП.

Нагадаємо, 25 вересня СБУ провела низку обшуків в Укрзалізниці. Це стосується кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень.

