Обыски НАБУ у прокуроров Офиса генпрокурора — что случилось

Детективы НАБУ проводят обыски. Иллюстративное фото: НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у двух прокуроров Офиса Генерального прокурора. Дело касается взяточничества в размере 3,5 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 9 октября.

Обыски у прокуроров ОГП

В ведомстве пояснили, что детективы НАБУ проводят обыски у двух прокуроров ОГП в рамках досудебного расследования в одном из уголовных производств. Это постановил Высший антикоррупционный суд.

Речь идет о событиях, которые случились в феврале-июле 2025 года. По данным правоохранителей, один из работников ОГП, не в рамках выполнения служебных или процессуальных обязанностей, якобы мог быть посредником при передаче неправомерной выгоды в сумме 3,5 млн долларов судьям Высшего антикоррупционного суда.

"В этом же постановлении суда упоминается еще один сотрудник Офиса Генерального прокурора. Его роль, действия и возможная причастность к коррупционным правонарушениям в постановлении не конкретизированы, как и обоснованность оснований проведения обыска. Однако сегодня утром по месту его жительства и на рабочем месте был проведен обыск, который завершился безрезультатно — никаких вещей или документов, имеющих процессуальное значение, не изъято", — говорят в ОГП.

Также сообщается, что указанный прокурор входит в группу прокуроров по расследованию уголовных производств, в рамках которых исследуются факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, Магамедрасулова, который подозревается в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 УК Украины).

"По странному совпадению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения в их объективности. В этом контексте усматривается риск конфликта интересов и выборочного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП. Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников", — отметили в ведомстве.

В то же время Офис Генерального прокурора подчеркнул свою приверженность принципам прозрачности, законности и правовой определенности. Там добавили, что не поддерживают никаких форм давления на процесс политизации уголовного преследования или "охоты на ведьм", но остаются последовательно заинтересованными в объективном установлении истины.

"Для надлежащего реагирования и принятия взвешенных управленческих решений ОГП ожидает официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП. Это необходимо для проведения внутренней проверки в соответствии с действующим законодательством. В случае подтверждения обоснованных подозрений и наличия надлежащей доказательной базы, будут приняты все предусмотренные законом меры", — подчеркнули в ОГП.

