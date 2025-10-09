Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ проводит обыски двух прокуроров Офиса генпрокурора

НАБУ проводит обыски двух прокуроров Офиса генпрокурора

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 11:12
Обыски НАБУ у прокуроров Офиса генпрокурора — что случилось
Детективы НАБУ проводят обыски. Иллюстративное фото: НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у двух прокуроров Офиса Генерального прокурора. Дело касается взяточничества в размере 3,5 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 9 октября.

Реклама
Читайте также:

Обыски у прокуроров ОГП

В ведомстве пояснили, что детективы НАБУ проводят обыски у двух прокуроров ОГП в рамках досудебного расследования в одном из уголовных производств. Это постановил Высший антикоррупционный суд.

Речь идет о событиях, которые случились в феврале-июле 2025 года. По данным правоохранителей, один из работников ОГП, не в рамках выполнения служебных или процессуальных обязанностей, якобы мог быть посредником при передаче неправомерной выгоды в сумме 3,5 млн долларов судьям Высшего антикоррупционного суда.

"В этом же постановлении суда упоминается еще один сотрудник Офиса Генерального прокурора. Его роль, действия и возможная причастность к коррупционным правонарушениям в постановлении не конкретизированы, как и обоснованность оснований проведения обыска. Однако сегодня утром по месту его жительства и на рабочем месте был проведен обыск, который завершился безрезультатно — никаких вещей или документов, имеющих процессуальное значение, не изъято", — говорят в ОГП.

Также сообщается, что указанный прокурор входит в группу прокуроров по расследованию уголовных производств, в рамках которых исследуются факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, Магамедрасулова, который подозревается в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 УК Украины).

"По странному совпадению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения в их объективности. В этом контексте усматривается риск конфликта интересов и выборочного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП. Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников", — отметили в ведомстве.

В то же время Офис Генерального прокурора подчеркнул свою приверженность принципам прозрачности, законности и правовой определенности. Там добавили, что не поддерживают никаких форм давления на процесс политизации уголовного преследования или "охоты на ведьм", но остаются последовательно заинтересованными в объективном установлении истины.

"Для надлежащего реагирования и принятия взвешенных управленческих решений ОГП ожидает официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП. Это необходимо для проведения внутренней проверки в соответствии с действующим законодательством. В случае подтверждения обоснованных подозрений и наличия надлежащей доказательной базы, будут приняты все предусмотренные законом меры", — подчеркнули в ОГП.

Напомним, 25 сентября СБУ провела ряд обысков в Укрзализныце. Это касается уголовного производства относительно злоупотреблений в сфере грузовых перевозок.

Кроме того, в конце августа правоохранители проводили более 150 одновременных обысков по Украине. Они касаются незаконных побегов за границу.

НАБУ обыски коррупция Офис генерального прокурора ВАКС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации