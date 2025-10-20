Видео
Видео

СБУ проводит обыски у родственников детектива НАБУ — детали

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 12:22
обновлено: 13:06
Обыски СБУ у родственников детектива НАБУ — что случилось
СБУ проводит обыски. Архивное фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины 20 октября провели обыски у родственников одного из детективов Национального антикоррупционного бюро. Соответствующие следственные действия касаются расследования дела "Ротеттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Обыски у родственников детектива НАБУ

В НАБУ рассказали, что сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+"). Также он занимался расследованиями злоупотреблений на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов экс-заместителем руководителя департамента СБУ. Под его контролем также было дело о незаконном обогащении генерала и заместителя руководителя департамента СБУ.

"НАБУ продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября СБУ проводила следственные действия в отношении экс-детективов НАБУ, которые сейчас работают в УЗ. По данным спецслужбы, это касалось уголовного производства относительно злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на УЗ.

Также мы писали, что Нацполиция разоблачила группу мошенников, которые обворовывали интернет-магазин. У них изъяли технику, банковские карты, наличные и автомобили.

СБУ НАБУ обыски расследование энергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
