Обыски СБУ у родственников детектива НАБУ — что случилось

СБУ проводит обыски. Архивное фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины 20 октября провели обыски у родственников одного из детективов Национального антикоррупционного бюро. Соответствующие следственные действия касаются расследования дела "Ротеттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Реклама

Читайте также:

Обыски у родственников детектива НАБУ

В НАБУ рассказали, что сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+"). Также он занимался расследованиями злоупотреблений на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов экс-заместителем руководителя департамента СБУ. Под его контролем также было дело о незаконном обогащении генерала и заместителя руководителя департамента СБУ.

"НАБУ продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября СБУ проводила следственные действия в отношении экс-детективов НАБУ, которые сейчас работают в УЗ. По данным спецслужбы, это касалось уголовного производства относительно злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на УЗ.

Также мы писали, что Нацполиция разоблачила группу мошенников, которые обворовывали интернет-магазин. У них изъяли технику, банковские карты, наличные и автомобили.