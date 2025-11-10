Тимур Міндіч — НАБУ проводить обшуки у бізнесмена

НАБУ прийшло з обшуками до Міндіча — що трапилось
Національне антикорупційне бюро 10 листопада проводтть обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За кілька годин до цього він виїхав з України.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Обшуки у Міндіча 10 листопада
Журналісти повідомляють, що детективи НАБУ проводять обшуки у Тимура Міндіча. Вони проходять у Києві. Більше деталей наразі невідомо.
Водночас відомо, що за кілька годин до цього бізнесмен покинув територію України.
"Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків", — сказали співрозмовники УП у політичних колах.
Водночас народний депутат Ярослав Железняк написав, у Telegram, що, ймовірно, Міндіч "буде переховуватися в Ізраїлі та Австрії".
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ також прийшло з обшуками до Германа Галущенка.
Також ми писали, що 4 листопада прокурори Офіс Генерального прокурора провели обшуки у співробітника НАБУ. Зазначається, що він "здійснював негласні заходи зі спостереження за будівлею ОГП".
