Коррупция в энергетике — в НАБУ раскрыли, как действовала схема

Дата публикации 10 ноября 2025 12:33
обновлено: 13:01
В НАБУ раскрыли детали коррупционной схемы в энергетике
НАБУ проводит обыски. Иллюстративное фото: НАБУ/Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят спецоперацию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В НАБУ рассказали об основном направлении деятельности преступной организации.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в понедельник, 10 ноября, в Telegram.

Операция по разоблачению коррупции в сфере энергетики — детали от НАБУ

В НАБУ раскрыли подробности масштабной коррупционной схемы в энергетике.

Следовательно, по данным бюро, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

Отмечается, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики. А также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Итак, к схеме были привлечены:

  • бизнесмен и руководитель преступной организации Тимур Миндич;
  • бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов;
  • работники бэк-офиса по легализации средств.

Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

НАБУ
Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Напомним, что 10 ноября НАБУ начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики под названием "Мидас".

Также мы сообщали, что к министру юстиции Герману Галущенко, который до июля 2025 года возглавлял Министерство энергетики, 10 ноября с обысками пришли детективы НАБУ. Обыски также прошли и в государственной компании "Энергоатом".

Кроме того, 10 ноября детективы НАБУ проводили обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. За несколько часов до следственных действий он покинул территорию Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
