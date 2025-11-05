Видео
Чиновницу Энергоатома разоблачили на многомесячном взяточничестве

Чиновницу Энергоатома разоблачили на многомесячном взяточничестве

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 13:42
обновлено: 13:43
Чиновницу филиала Энергоатома поймали на взяточничестве
Деньги. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении заместителя генерального директора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом". Чиновница регулярно требовала деньги от представителя частной подрядной компании.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в среду, 5 ноября.

НАБУ и САП разоблачили чиновницу на взяточничестве

По данным следствия, чиновница систематически требовала средства от представителя подрядной компании, обещая за это своевременные выплаты за выполненные работы и отсутствие каких-либо искусственных препятствий в выполнении договорных обязательств.

Размер "вознаграждения" составлял от 10% до 15% от стоимости подрядных работ. В период с июня по ноябрь 2025 года чиновница получила примерно 1,67 млн грн неправомерной выгоды, что эквивалентно 40 200 долларов США. Общий объем взяток, которые она требовала, оценивается в более 6,6 млн грн.

После документирования фактов получения средств чиновницу задержали. Ей инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

Напомним, в Украину вернули участника преступной группировки, которая незаконно завладела почти 100 миллионами гривен средств АО "НАЭК "Энергоатом".

А также стало известно, что на коррупционной схеме разоблачили должностных лиц Киевской таможни.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
