В Украину экстрадировали участника схемы по хищению 100 млн грн Энергоатома

В Украину экстрадировали одного из членов преступной группировки, которая незаконно присвоила почти 100 миллионов гривен средств АО "НАЭК "Энергоатом"". Финансы были выделены на строительство Централизованного хранилища ядерного топлива в зоне Чернобыля.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 4 ноября.

Завладение 100 млн грн "Энергоатома"

На момент совершения преступления обвиняемый руководил частной строительной компанией. В сговоре с должностными лицами "Энергоатома" он поставлял оборудование для системы радиационного контроля по ценам, завышенным втрое. Разницу в стоимости участники схемы присваивали.

"В ноябре 2023 года детективы Национального бюро объявили обвиняемого в розыск. Только в апреле 2025 года его удалось задержать при содействии немецких органов", — говорится в сообщении.

Фигуранта передали сотрудникам НАБУ в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец-Корчева" во Львовской области.

Напомним, в октябре прошлого года "Энергоатом" уволил топ-менеджера Александра Скопича, которого поймали на взяточничестве.

А недавно наблюдательный совет "Энергоатома" уволил Петра Котина, который занимал должность и.о. председателя правления компании.