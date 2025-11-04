Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Хищение 100 млн грн Энергоатома — фигуранта выдали Украине

Хищение 100 млн грн Энергоатома — фигуранта выдали Украине

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 15:55
обновлено: 16:32
В Украину экстрадировали участника схемы по хищению 100 млн грн Энергоатома
Задержание фигуранта. Фото: НАБУ

В Украину экстрадировали одного из членов преступной группировки, которая незаконно присвоила почти 100 миллионов гривен средств АО "НАЭК "Энергоатом"". Финансы были выделены на строительство Централизованного хранилища ядерного топлива в зоне Чернобыля.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 4 ноября.

Реклама
Читайте также:

Завладение 100 млн грн "Энергоатома"

На момент совершения преступления обвиняемый руководил частной строительной компанией. В сговоре с должностными лицами "Энергоатома" он поставлял оборудование для системы радиационного контроля по ценам, завышенным втрое. Разницу в стоимости участники схемы присваивали.

Затримання учасники схеми із заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"
Задержание злоумышленника. Фото: НАБУ

"В ноябре 2023 года детективы Национального бюро объявили обвиняемого в розыск. Только в апреле 2025 года его удалось задержать при содействии немецких органов", — говорится в сообщении.

Фигуранта передали сотрудникам НАБУ в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец-Корчева" во Львовской области.

Напомним, в октябре прошлого года "Энергоатом" уволил топ-менеджера Александра Скопича, которого поймали на взяточничестве.

А недавно наблюдательный совет "Энергоатома" уволил Петра Котина, который занимал должность и.о. председателя правления компании.

НАБУ деньги Украина Энергоатом розыск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации