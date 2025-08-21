Петр Котин — его уволили с должности главы Энергоатома

Петр Котин. Фото: wikipedia.org

Наблюдательный совет "Энергоатома" уволил Петра Котина с должности исполняющего обязанности председателя правления компании. Это произошло по его собственному желанию.

Об этом сообщили в компании "Энергоатом" 21 августа.

Увольнение Петра Котина

"Мы выражаем благодарность господину Котину за десятилетия преданной службы компании и за обеспечение безопасной и эффективной работы атомных электростанций и других объектов Энергоатома", — отметили в наблюдательном совете.

Отмечается, что исполнять обязанности председателя Правления Энергоатома назначили Павла Ковтонюка, который является генеральным директором Ровенской АЭС. Там отмечают, что он обладает опытом и профессиональными качествами, необходимыми для этой роли, что позволит обеспечить стабильную работу компании и надлежащую подготовку к критически важному осенне-зимнему периоду.

Кроме того, в наблюдательном совете предложили три новые ключевые должности:

главного операционного директора (COO),

вице-президента по вопросам управления и этики,

вице-президента по финансам и стратегии.

Как известно, вскоре начнется конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления, а также на все другие текущие должности в правлении.

Что известно о Петре Котине

Петр Котин по образованию инженер-атомщик и специалист в области ядерной и радиационной безопасности. Он был президентом Энергоатома с июня 2022 года.

Уже в начале января 2024 года в связи с преобразованием "Энергоатома" в акционерное общество Котин был назначен исполняющим обязанности председателя правления компании.

За это время были коррупционные скандалы, где фигурировал Котин. Так, в январе 2024 года НАПК начала дело против него и его тещи из-за того, что в июне 2023 года на родственницу Котина было куплено имение площадью 288 м² под Киевом стоимостью 7 млн грн. Сама же теща в течение 2000-2009 годов получила 79 тыс. грн заработной платы и с тех пор является пенсионеркой.

