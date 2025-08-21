Петро Котін — його звільнили з посади очільника Енергоатома

Петро Котін. Фото: wikipedia.org

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Петра Котіна з посади виконувача обов'язків голови правління компанії. Це трапилось за його власним бажанням.

Про це повідомили в компанії "Енергоатом" 21 серпня.

Звільнення Петра Котіна

"Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів Енергоатома", — зазначили в наглядовій раді.

Зазначається, що виконувати обов'язки голови Правління Енергоатома призначили Павла Ковтонюка, який є генеральним директором Рівненської АЕС. Там наголошують, що він володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду.

Крім того, у наглядовій раді запропонували три нові ключові посади:

головного операційного директора (COO),

віцепрезидента з питань управління та етики,

віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Як відомо, незабаром розпочнеться конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні.

Скриншот допису "Енергоатома"

Що відомо про Петра Котіна

Петро Котін за освітою інженер-атомник та спеціаліст у галузі ядерної та радіаційної безпеки. Він був президентом Енергоатому з червня 2022 року.

Вже на початку січня 2024 року у зв’язку з перетворенням "Енергоатому" на акціонерне товариство Котіна було призначено виконувачем обов’язки голови правління компанії.

За це час були корупційні скандали, де фігурував Котін. Так, в січні 2024 року НАЗК почала справу проти нього та його тещі через те, що в червні 2023 року на родичку Котіна було куплено маєток площею 288 м² під Києвом вартістю 7 млн грн. Сама ж теща протягом 2000-2009 років отримала 79 тис. грн заробітної плати і відтоді є пенсіонеркою.

