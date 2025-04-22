ЗАЕС не буде працювати без України — Зеленський

Енергоблоки ЗАЕС. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без участі України Запорізька атомна електростанція не зможе функціонувати. Навіть якщо Сполучені Штати Америки захочуть взяти участь у менеджменті ЗАЕС, цього буде недостатньо без українських фахівців.

Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у вівторок, 22 квітня.

Реклама

Читайте також:

Без участі України ЗАЕС не зможе працювати

"Америки не вистачить, потрібен наш технічний склад", — зазначив Зеленський.

За його словами, США на технічному та політичному рівні точно розуміє, що вона, якщо піде у формат менеджменту цієї станції — тільки з технічними працівниками України.

Нагадаємо, наприкінці березня Росія пошкодила резервуар на окупованій ЗАЕС.

Своєю чергою, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі оцінив, як довго триватиме відновлення ЗАЕС і які конкретно роботи треба провести.