ЗАЕС не буде працювати без України — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без участі України Запорізька атомна електростанція не зможе функціонувати. Навіть якщо Сполучені Штати Америки захочуть взяти участь у менеджменті ЗАЕС, цього буде недостатньо без українських фахівців.
Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у вівторок, 22 квітня.
Без участі України ЗАЕС не зможе працювати
"Америки не вистачить, потрібен наш технічний склад", — зазначив Зеленський.
За його словами, США на технічному та політичному рівні точно розуміє, що вона, якщо піде у формат менеджменту цієї станції — тільки з технічними працівниками України.
Нагадаємо, наприкінці березня Росія пошкодила резервуар на окупованій ЗАЕС.
Своєю чергою, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі оцінив, як довго триватиме відновлення ЗАЕС і які конкретно роботи треба провести.
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