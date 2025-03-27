В МАГАТЕ оцінили терміни відновлення ЗАЕС

Окупанти біля ЗАЕС. Фото: Reuters

Після завершення бойових дій Запорізька АЕС зможе поступово відновити роботу. Експерти зазначають, що процес запуску буде складним, але здійсненним.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters.

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За тиждень після початку вторгнення в Україну російські війська взяли під контроль найбільшу в Європі атомну електростанцію. До війни Запорізька АЕС забезпечувала 20% загального вироблення електроенергії у країні. Наразі через бойові дії в регіоні, що становлять ризик серйозної аварії, всі її реактори залишаються зупиненими.

Відносно швидкий, але поступовий перезапуск станції можливий. Це відбуватиметься по одному реактору за раз, вважає Гроссі.

"Йдеться про місяці, і, можливо, для того, щоб вся Запорізька АЕС повернулася до роботи на повну силу з усіма шістьма блоками, знадобиться понад рік, можливо, навіть більше", — сказав Гроссі.

Він додав, що експлуатація всіх реакторів буде "складною, але не неможливою".

Проблема з водопостачанням для охолодження виникла після того, як у 2023 році російські війська підірвали греблю, що спричинило спорожнення Каховського водосховища — основного джерела води для станції. У зв’язку з цим виникла необхідність буріння свердловин у Запоріжжі.

Гроссі зазначив, що більш амбітні рішення з доставки води з більш віддалених місць виключені через бойові дії, однак припинення вогню може зробити їх можливими, відкривши шлях до експлуатації всіх реакторів.

МАГАТЕ має обмежену кількість співробітників, які працюють на АЕС. У своєму останньому квартальному звіті агентство зазначає, що ситуація з безпекою та збереженням залишається нестабільною, а російські війська обмежують доступ до окремих частин станції.

"Що стосується безпеки станції і загальної ситуації на станції, я маю сказати, що вона професійно контролюється і управляється РФ. Деякі роботи з технічного обслуговування були можливо не такими всеосяжними, як ми могли б, але це також наслідок війни", — сказав він.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не буде працювати без України. Він сподівається на допомогу МАГАТЕ.

Крім того, Зеленський заявляв про необхідність повернути станцію у власність України, оскільки росіяни можуть її підірвати.