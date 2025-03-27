В МАГАТЭ оценили сроки восстановления ЗАЭС
После завершения боевых действий Запорожская АЭС сможет постепенно возобновить работу. Эксперты отмечают, что процесс запуска будет сложным, но выполнимым.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Reuters.
Запорожская АЭС может снова заработать
Через неделю после начала вторжения в Украину российские войска взяли под контроль крупнейшую в Европе атомную электростанцию. До войны Запорожская АЭС обеспечивала 20% общей выработки электроэнергии в стране. Сейчас из-за боевых действий в регионе, представляющих риск серьезной аварии, все ее реакторы остаются остановленными.
Относительно быстрый, но постепенный перезапуск станции возможен. Это будет происходить по одному реактору за раз, считает Гросси.
"Речь идет о месяцах, и, возможно, для того, чтобы вся Запорожская АЭС вернулась к работе в полную силу со всеми шестью блоками, понадобится более года, возможно, даже больше", — сказал Гросси.
Он добавил, что эксплуатация всех реакторов будет "сложной, но не невозможной".
Проблема с водоснабжением для охлаждения возникла после того, как в 2023 году российские войска взорвали плотину, что привело к опорожнению Каховского водохранилища — основного источника воды для станции. В связи с этим возникла необходимость бурения скважин в Запорожье.
Гросси отметил, что более амбициозные решения по доставке воды из более отдаленных мест исключены из-за боевых действий, однако прекращение огня может сделать их возможными, открыв путь к эксплуатации всех реакторов.
МАГАТЭ имеет ограниченное количество сотрудников, работающих на АЭС. В своем последнем квартальном отчете агентство отмечает, что ситуация с безопасностью и сохранением остается нестабильной, а российские войска ограничивают доступ к отдельным частям станции.
"Что касается безопасности станции и общей ситуации на станции, я должен сказать, что она профессионально контролируется и управляется РФ. Некоторые работы по техническому обслуживанию были возможно не такими всеобъемлющими, как мы могли бы, но это также следствие войны", — сказал он.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский отметил, что Запорожская АЭС не будет работать без Украины. Он надеется на помощь МАГАТЭ.
Кроме того, Зеленский заявлял о необходимости вернуть станцию в собственность Украины, поскольку россияне могут ее взорвать.
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