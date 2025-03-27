В МАГАТЭ оценили сроки восстановления ЗАЭС

Оккупанты возле ЗАЭС. Фото: Reuters

После завершения боевых действий Запорожская АЭС сможет постепенно возобновить работу. Эксперты отмечают, что процесс запуска будет сложным, но выполнимым.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Reuters.

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Через неделю после начала вторжения в Украину российские войска взяли под контроль крупнейшую в Европе атомную электростанцию. До войны Запорожская АЭС обеспечивала 20% общей выработки электроэнергии в стране. Сейчас из-за боевых действий в регионе, представляющих риск серьезной аварии, все ее реакторы остаются остановленными.

Относительно быстрый, но постепенный перезапуск станции возможен. Это будет происходить по одному реактору за раз, считает Гросси.

"Речь идет о месяцах, и, возможно, для того, чтобы вся Запорожская АЭС вернулась к работе в полную силу со всеми шестью блоками, понадобится более года, возможно, даже больше", — сказал Гросси.

Он добавил, что эксплуатация всех реакторов будет "сложной, но не невозможной".

Проблема с водоснабжением для охлаждения возникла после того, как в 2023 году российские войска взорвали плотину, что привело к опорожнению Каховского водохранилища — основного источника воды для станции. В связи с этим возникла необходимость бурения скважин в Запорожье.

Гросси отметил, что более амбициозные решения по доставке воды из более отдаленных мест исключены из-за боевых действий, однако прекращение огня может сделать их возможными, открыв путь к эксплуатации всех реакторов.

МАГАТЭ имеет ограниченное количество сотрудников, работающих на АЭС. В своем последнем квартальном отчете агентство отмечает, что ситуация с безопасностью и сохранением остается нестабильной, а российские войска ограничивают доступ к отдельным частям станции.

"Что касается безопасности станции и общей ситуации на станции, я должен сказать, что она профессионально контролируется и управляется РФ. Некоторые работы по техническому обслуживанию были возможно не такими всеобъемлющими, как мы могли бы, но это также следствие войны", — сказал он.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский отметил, что Запорожская АЭС не будет работать без Украины. Он надеется на помощь МАГАТЭ.

Кроме того, Зеленский заявлял о необходимости вернуть станцию в собственность Украины, поскольку россияне могут ее взорвать.