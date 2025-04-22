ЗАЭС не будет работать без Украины — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без участия Украины Запорожская атомная электростанция не сможет функционировать. Даже если Соединенные Штаты Америки захотят принять участие в менеджменте ЗАЭС, этого будет недостаточно без украинских специалистов.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.
Без участия Украины ЗАЭС не сможет работать
"Америки не хватит, нужен наш технический состав", — отметил Зеленский.
По его словам, США на техническом и политическом уровне точно понимает, что они, если пойдут в формат менеджмента этой станции — только с техническими работниками Украины.
Напомним, в конце марта Россия повредила резервуар на оккупированной ЗАЭС.
В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил, как долго продлится восстановление ЗАЭС и какие конкретно работы надо провести.
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