ЗАЭС не будет работать без Украины — Зеленский

Энергоблоки ЗАЭС. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без участия Украины Запорожская атомная электростанция не сможет функционировать. Даже если Соединенные Штаты Америки захотят принять участие в менеджменте ЗАЭС, этого будет недостаточно без украинских специалистов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

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Без участия Украины ЗАЭС не сможет работать

"Америки не хватит, нужен наш технический состав", — отметил Зеленский.

По его словам, США на техническом и политическом уровне точно понимает, что они, если пойдут в формат менеджмента этой станции — только с техническими работниками Украины.

Напомним, в конце марта Россия повредила резервуар на оккупированной ЗАЭС.

В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил, как долго продлится восстановление ЗАЭС и какие конкретно работы надо провести.