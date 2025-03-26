На захопленій ЗАЕС пошкоджено резервуар з дизельним пальним

Енергоблоки ЗАЕС. Фото: Reuters

На захопленій Запорізькій АЕС сталося пошкодження дизельного резервуара. Втеча пального була б достатньою для забезпечення роботи аварійних генераторів станції протягом 25 діб.

Про це речник МЗС Георгій Тихий повідомив у соцмережі X.

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Що відомо про пошкодження резервуару на ЗАЕС

У своїй заяві Тихий повідомив, що Міністерство закордонних справ отримало інформацію про пошкодження резервуара з дизельним паливом на Запорізькій атомній електростанції, яка знаходиться під контролем Росії.

"Росіяни не лише вкрали станцію, але й не здатні забезпечити її елементарну безпеку", — зазначив речник українського дипломатичного відомства.

Він підкреслив, що цей випадок є прямим наслідком безвідповідальної заміни Росією кваліфікованих українських спеціалістів на тимчасових, некомпетентних російських працівників.

"Допущення продовження такої ситуації призведе лише до нових аварій і загроз. ЗАЕС має бути повернена під контроль України — це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам", — попередив Тихий.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не буде працювати без України. Він сподівається на допомогу МАГАТЕ.

Крім того, Зеленський заявляв про необхідність повернути станцію у власність України, оскільки росіяни можуть її підірвати.