На захваченной ЗАЭС поврежден резервуар с дизельным топливом

Энергоблоки ЗАЭС. Фото: Reuters

На захваченной Запорожской АЭС произошло повреждение дизельного резервуара. Утечка топлива была бы достаточной для обеспечения работы аварийных генераторов станции в течение 25 суток.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий сообщил в соцсети X.

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Что известно о повреждении резервуара на ЗАЭС

В своем заявлении Тихий сообщил, что Министерство иностранных дел получило информацию о повреждении резервуара с дизельным топливом на Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России.

"Россияне не только украли станцию, но и не способны обеспечить ее элементарную безопасность", — отметил представитель украинского дипломатического ведомства.

Он подчеркнул, что этот случай является прямым следствием безответственной замены Россией квалифицированных украинских специалистов на временных, некомпетентных российских работников.

"Допущение продолжения такой ситуации приведет лишь к новым авариям и угрозам. ЗАЭС должна быть возвращена под контроль Украины — это единственный способ предотвратить дальнейшие инциденты", — предупредил Тихий.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский отметил, что Запорожская АЭС не будет работать без Украины. Он надеется на помощь МАГАТЭ.

Кроме того, Зеленский заявлял о необходимости вернуть станцию в собственность Украины, поскольку россияне могут ее взорвать.