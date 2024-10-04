Энергоатом уволил топ-менеджера Александра Скопича после разоблачения во взяточничестве

Задержание Александра Скопича. Фото: facebook.com/yuurii.nikolov

"Энергоатом" уволил топ-менеджера, которого недавно поймали на взяточничестве. Речь идет об Александре Скопиче.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram в пятницу, 4 октября.

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Увольнение Александра Скопича

В компании заявили, что в информационном пространстве началась очередная волна информационных атак на "Энергоатом". Через фейковые сообщения распространяется недостоверная и манипулятивная информация.

"Триггером для таких информационных атак, чтобы усилить их "эффект", стало так называемое дело Александра Скопича, бывшего директора по контрольно-ревизионной работе и комплаенс-политики, которого недавно задержала СБУ и объявила о подозрении. Следует отметить, что объявленное А. Скопичу подозрение никоим образом не связано с его работой в АО "НАЭК "Энергоатом", — говорится в сообщении.

Приказом и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина 30 сентября чиновника уволили с должности.

Пост "Энергоатома". Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября Служба безопасности Украины поймала на взятке в 100 тыс. гривен топ-менеджера "Энергоатома". По данным соучредителя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, СБУ задержала директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича.

Ранее Государственное бюро расследований разоблачило на Закарпатье командира батальона, который за взятки оставлял военных служить в тылу. 20 сентября он вместе с сообщником был задержан.