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СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатому"

28 вересня 2024 19:46
Галина Шподарева - редактор
В Енергоатомі підтвердили затримання свого топменеджера — в ЗМІ назвали прізвище
Затримання Олександра Скопича. Фото: Юрій Ніколов
Галина Шподарева - редактор

Служба безпеки України піймала на хабарі в 100 тис. гривень топменеджера "Енергоатому". За даними співзасновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, СБУ затримала директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича. 

Про це Юрій Ніколов повідомив у Facebook у суботу, 28 вересня. 

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За інформацією співзасновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича затримали біля офісу компанії, в якої він вимагав хабар розміром 100 тисяч гривень.

За інформацією джерел "Економічної Правди", Скопич вимагав хабар за розвʼязання питання із постачанням пального. 

Тимчасова слідчої комісії Верховної Ради
Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради за участі Олександра Скопича. Фото: Юрій Ніколов

"За даними мого джерела, СБУ прийняло Скопича просто біля офісу компанії на Гоголівській на хабарі 100 тисяч гривень, який він вимагав за мутьож з поставками палива. Вчора "Залізний нардеп" якраз натякав, що можуть бути новини стосовно керівника служби "Енергоатому" по комплаєнсу і ревізійній роботі", — пише Ніколов.

За даними нардепа Ярослава Железняка, 100 тисяч гривень — це не вся сума хабаря, а лише частина, "перший транш".

Допис Залізного нардепа"
Допис Железняка. Фото: скриншот

Пресслужба "Енергоатома" підтвердила затримання одного з працівників компанії під час отримання хабаря. 

"Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією", — йдеться в повідомленні. 

Коментар Енергоатома
Допис пресслужби "Енергоатома". Фото: скриншот

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу. 20 вересня його разом зі спільником було затримано.

Також Новини.LIVE писали, що народна депутатка від фракції "Свобода" Оксана Савчук заявила, що дуже багато корупціонерів після затримання кудись зникають. На її думку, це часто трапляється через недоліки роботи правоохоронців. 

СБУ корупція хабар Кримінал Енергоатом затримання

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