В Энергоатоме подтвердили задержание своего топ-менеджера — в СМИ назвали фамилию

Задержание Александра Скопича. Фото: Юрий Николов

Служба безопасности Украины поймала на взятке в 100 тыс. гривен топ-менеджера "Энергоатома". По данным соучредителя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, СБУ задержала директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича.

Об этом Юрий Николов сообщил в Facebook в субботу, 28 сентября.

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По информации соучредителя проекта "Наші гроші" Юрия Николова, директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича задержали возле офиса компании, у которой он требовал взятку в размере 100 тысяч гривен.

По информации источников "Економічної Правди", Скопич требовал взятку за решение вопроса с поставками топлива.

Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады с участием Александра Скопича. Фото: Юрий Николов

"По данным моего источника, СБУ приняло Скопича прямо возле офиса компании на Гоголевской на взятке 100 тысяч гривен, которую он требовал за мутьож с поставками топлива. Вчера "Железный нардеп" как раз намекал, что могут быть новости в отношении руководителя службы "Энергоатома" по комплаенсу и ревизионной работе", — пишет Николов.

По данным нардепа Ярослава Железняка, 100 тысяч гривен — это не вся сумма взятки, а лишь часть, "первый транш".

Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Пресс-служба "Энергоатома" подтвердила задержание одного из работников компании при получении взятки.

"Задержанный способствовал в решении вопроса в другой компании благодаря своим связям и выступил посредником между подрядчиком и другой компанией", — говорится в сообщении.

Сообщение прессслужбы "Энергоатома". Фото: скриншот

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило в Закарпатье командира батальона, который за взятки оставлял военных служить в тылу. 20 сентября он вместе с сообщником был задержан.

Также Новини.LIVE писали, что народный депутат от фракции "Свобода" Оксана Савчук заявила, что очень много коррупционеров после задержания куда-то исчезают. По ее мнению, это часто случается из-за недостатков работы правоохранителей.