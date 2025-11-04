До України екстрадували учасника схеми з розкрадання 100 млн грн Енергоатому

Затримання фігуранта. Фото: НАБУ

До України екстрадували одного з членів злочинного угруповання, яке незаконно привласнило майже 100 мільйонів гривень коштів АТ "НАЕК "Енергоатом"". Фінанси були виділені на будівництво Централізованого сховища ядерного палива в зоні Чорнобиля.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у вівторок, 4 листопада.

Заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"

На момент скоєння злочину обвинувачений керував приватною будівельною компанією. У змові з посадовцями "Енергоатому" він постачав обладнання для системи радіаційного контролю за цінами, завищеними утричі. Різницю у вартості учасники схеми привласнювали.

Затримання зловмисника. Фото: НАБУ

"У листопаді 2023 року детективи Національного бюро оголосили обвинувачуваного в розшук. Лише в квітні 2025 року його вдалося затримати за сприяння німецьких органів", — йдеться у повідомленні.

Фігуранта передали співробітникам НАБУ в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова" у Львівській області.

Нагадаємо, у жовтні минулого року "Енергоатом" звільнив топменеджера Олександра Скопича, якого спіймали на хабарництві.

А нещодавно наглядова рада "Енергоатома" звільнила Петра Котіна, який обіймав посаду в.о. голови правління компанії.