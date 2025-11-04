Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Розкрадання 100 млн грн Енергоатому — фігуранта видали Україні

Розкрадання 100 млн грн Енергоатому — фігуранта видали Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 15:55
Оновлено: 15:55
До України екстрадували учасника схеми з розкрадання 100 млн грн Енергоатому
Затримання фігуранта. Фото: НАБУ

До України екстрадували одного з членів злочинного угруповання, яке незаконно привласнило майже 100 мільйонів гривень коштів АТ "НАЕК "Енергоатом"". Фінанси були виділені на будівництво Централізованого сховища ядерного палива в зоні Чорнобиля.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у вівторок, 4 листопада.

Реклама
Читайте також:

Заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"

На момент скоєння злочину обвинувачений керував приватною будівельною компанією. У змові з посадовцями "Енергоатому" він постачав обладнання для системи радіаційного контролю за цінами, завищеними утричі. Різницю у вартості учасники схеми привласнювали.

Затримання учасники схеми із заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"
Затримання зловмисника. Фото: НАБУ

"У листопаді 2023 року детективи Національного бюро оголосили обвинувачуваного в розшук. Лише в квітні 2025 року його вдалося затримати за сприяння німецьких органів", — йдеться у повідомленні.

Фігуранта передали співробітникам НАБУ в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова" у Львівській області.

Нагадаємо, у жовтні минулого року "Енергоатом" звільнив топменеджера Олександра Скопича, якого спіймали на хабарництві.

А нещодавно наглядова рада "Енергоатома" звільнила Петра Котіна, який обіймав посаду в.о. голови правління компанії.

НАБУ гроші Україна Енергоатом розшук
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації