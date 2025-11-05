Посадовицю філії Енергоатому спіймали на хабарництві

Гроші. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про викриття заступниці генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом". Посадовиця регулярно вимагала гроші від представника приватної підрядної компанії.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у середу, 5 листопада.

Реклама

Читайте також:

НАБУ і САП викрили посадовицю на хабарництві

За даними слідства, посадовиця систематично вимагала кошти від представника підрядної компанії, обіцяючи за це своєчасні виплати за виконані роботи та відсутність будь-яких штучних перепон у виконанні договірних зобов'язань.

Розмір "винагороди" становив від 10% до 15% від вартості підрядних робіт. У період із червня по листопад 2025 року посадовиця отримала приблизно 1,67 млн грн неправомірної вигоди, що еквівалентно 40 200 доларів США. Загальний обсяг хабарів, які вона вимагала, оцінюється у понад 6,6 млн грн.

Після документування фактів отримання коштів чиновницю затримали. Їй інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, до України повернули учасника злочинного угруповання, яке незаконно заволоділо майже 100 мільйонами гривень коштів АТ "НАЕК "Енергоатом".

А також стало відомо, що на корупційній схемі викрили посадовців Київської митниці.