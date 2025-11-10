Коррупция в энергетике — НАБУ обнародовало записи

Детективы НАБУ проводят обыски. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики, которая называется "Мидас". Детективы обнародовали пленки с доказательствами по делу.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 10 ноября и показала видео с аудиозаписями.

"НАБУ и САП проводят операцию "Мидас". 15 месяцев работы, более 70 обысков, к которым привлечены все детективы НАБУ, 1000 часов аудиозаписей. Разоблачили высокоуровневую преступную организацию в сфере энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконное обогащение. Детали позже", — сказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

В видео обнародовали несколько аудиозаписей за разные даты, вот несколько из них.

09.07.2025

Тенор — Они планируют продолжать строить еб**и захисні, цифры сумасшедшие.

Рокет — Скажи поставщикам, что все и так понимают, чот вот-вот что-то будет происходить. Потому что у нас идут нарастающие (речь идет о повышении сумм откатов из-за возможной смены руководства в Минэнерго и Энергоатоме). Начнет вокзал подключаться. Служба. Начнут моргать. В принципе за ним тянут.

14.05.2025

Рокет — Она ищет что-то такое же, ей это нравится, оси эти в обтянутых штанишках...

Тенор — Эти же мальчики не зарабатывают денег.

Рокет — Зарплату ей плачу я.

09.07.2025

Тенор — Мы можем мне завтра дать отсюда немного на зарплату?

Напомним, 10 ноября НАБУ пришло с обысками к экс-главе Минэнерго Герману Галущенко. Накануне он заявил, что сейчас он "не отвечает за энергетику" и призвал не обсуждать его предыдущую деятельность.

Кроме того, обыски проводили у бизнесмена Тимура Миндича. Однако за несколько часов до этого он покинул страну.