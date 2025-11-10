Обыски НАБУ 10 ноября — касается коррупции в сфере энергетики

Коррупция в сфере энергетики — в НАБУ подтвердили ряд обысков
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В понедельник, 10 ноября, был проведен ряд обысков.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Обыски НАБУ 10 ноября
В НАБУ рассказали, что детективы задокументировали деятельность высокоуровневой преступной организации. Отмечается, что работа длилась более 15 месяцев и было прослушано 1000 часов аудиозаписей.
"Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом"", — говорится в сообщении.
Больше деталей не раскрывали и пообещали обнародовать все позже.
Обновлено. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что сегодня НАБУ также проводит обыски у Игоря Миронюка. Ранее он был советником Германа Галущенко.
"Именно Миронюка мои источники называли "смотрящим" от Германа по многим вопросам. В его офис (точнее, бэк-офис) приглашали на беседы подрядчиков различных проектов в государственных энергетических компаниях", — говорится в сообщении.
Кроме того, нардеп добавил, что Миронюк на протяжении многих лет был помощником и близким человеком экс-нардепа-предателя Андрея Деркача.
Напомним, утром 10 ноября НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича. По информации СМИ, за несколько часов до этого он сбежал из Украины.
Также обыски были у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко и компании "Энергоатом".
