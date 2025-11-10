Видео
Україна
Видео

Коррупция в сфере энергетики — в НАБУ подтвердили ряд обысков

Коррупция в сфере энергетики — в НАБУ подтвердили ряд обысков

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 10:15
обновлено: 11:43
Обыски НАБУ 10 ноября — касается коррупции в сфере энергетики
Обыски НАБУ 10 ноября. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В понедельник, 10 ноября, был проведен ряд обысков.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Обыски НАБУ 10 ноября

В НАБУ рассказали, что детективы задокументировали деятельность высокоуровневой преступной организации. Отмечается, что работа длилась более 15 месяцев и было прослушано 1000 часов аудиозаписей.

Обшуки НАБУ 10 листопада
Найденные деньги во время обысков. Фото: НАБУ
Корупція у сфері енергетики
Деньги, которые нашло НАБУ. Фото: НАБУ
null
Найденные деньги у фигурантов дела. Фото: НАБУ

"Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом"", — говорится в сообщении.

Больше деталей не раскрывали и пообещали обнародовать все позже.

Обновлено. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что сегодня НАБУ также проводит обыски у Игоря Миронюка. Ранее он был советником Германа Галущенко.

"Именно Миронюка мои источники называли "смотрящим" от Германа по многим вопросам. В его офис (точнее, бэк-офис) приглашали на беседы подрядчиков различных проектов в государственных энергетических компаниях", — говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп добавил, что Миронюк на протяжении многих лет был помощником и близким человеком экс-нардепа-предателя Андрея Деркача.

Обшуки НАБУ 10 листопада
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, утром 10 ноября НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича. По информации СМИ, за несколько часов до этого он сбежал из Украины.

Также обыски были у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко и компании "Энергоатом".

Герман Галущенко НАБУ обыски коррупция энергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
