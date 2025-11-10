Обшуки НАБУ 10 листопада — стосується корупції у сфері енергетики

Обшуки НАБУ 10 листопада. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. У понеділок, 10 листопада, було проведено низку обшуків.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Обшуки НАБУ 10 листопада

В НАБУ розповіли, що детективи задокументували дільність високорівневої злочинної організації. Зазначається, що робота тривала понад 15 місяців та було прослухано 1000 годин аудіозаписів.

Знайдені гроші під час обшуків. Фото: НАБУ

Гроші, які знайшло НАБУ. Фото: НАБУ

Знайдені гроші у фігурантів справи. Фото: НАБУ

"Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"", — йдеться у повідомленні.

Більше деталей не розкривали та пообіцяли оприлюднити все згодом.

Оновлено. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що сьогодні НАБУ також проводить обшуки у Ігоря Миронюка. Раніше він був радником Германа Галущенко.

"Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящім" від Германа по багатьох питаннях. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проєктів на державних енергетичних компаніях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, нардеп додав, що Миронюк упродовж багатьох років був помічником та близькою особою екснардепа-зрадника Андрія Деркача.

Скришот допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, вранці 10 листопада НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча. За інформацією ЗМІ, за кілька годин до цього він втік з України.

Також обшуки були у колишнього очільника Міненерго Германа Галущенка та компанії "Енергоатом".