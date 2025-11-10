Обшуки НАБУ 10 листопада — стосується корупції у сфері енергетики

Корупція у сфері енергетики — у НАБУ підтвердили низку обшуків
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. У понеділок, 10 листопада, було проведено низку обшуків.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Обшуки НАБУ 10 листопада
В НАБУ розповіли, що детективи задокументували дільність високорівневої злочинної організації. Зазначається, що робота тривала понад 15 місяців та було прослухано 1000 годин аудіозаписів.
"Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"", — йдеться у повідомленні.
Більше деталей не розкривали та пообіцяли оприлюднити все згодом.
Оновлено. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що сьогодні НАБУ також проводить обшуки у Ігоря Миронюка. Раніше він був радником Германа Галущенко.
"Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящім" від Германа по багатьох питаннях. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проєктів на державних енергетичних компаніях", — йдеться у повідомленні.
Крім того, нардеп додав, що Миронюк упродовж багатьох років був помічником та близькою особою екснардепа-зрадника Андрія Деркача.
Нагадаємо, вранці 10 листопада НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча. За інформацією ЗМІ, за кілька годин до цього він втік з України.
Також обшуки були у колишнього очільника Міненерго Германа Галущенка та компанії "Енергоатом".
