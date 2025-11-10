Корупція в енергетиці — НАБУ оприлюднило записи

НАБУ оприлюднило записи у корупційній справі в енергетиці
Національне антикорупційне бюро розпочало операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка називається "Мідас". Детективи оприлюднили плівки з доказами у справі.
Про це повідомила пресслужба НАБУ 10 листопада та показала відео з аудіозаписами.
Плівки у корупційній справі в енергетиці
"НАБУ і САП проводять операцію "Мідас". 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені усі детективи НАБУ, 1000 годин аудіозаписів. Викрили високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Деталі згодом", — сказав керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.
У відео оприлюднили кілька аудіозаписів за різні дати, ось кілька з них.
09.07.2025
Тенор — Вони планують продовжувати будувати єб**і захисні, цифри божевільні.
Рокет — Скажи постачальникам, що всі і так розуміють, чот ось-ось щось буде відбуватися. Тому що у нас йдуть наростаючі (йдеться про підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва у Міненерго та Енергоатомі). Почне вокзал підключатися. Служба. Почнуть кліпати. В принципі за ним тягнуть.
14.05.2025
Рокет — Вона шукає щось таке ж, їй це подобається, осі ці в обтягнутих штанцях...
Тенор — Ці ж хлопчики не заробляють грошей.
Рокет — Зарплату їй плачу я.
09.07.2025
Тенор — Ми можемо мені завтра дати звідси трішки на зарплату?
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до ексочільника Міненерго Германа Галущенка. Напередодні він заявив, що зараз він "не відповідає за енергетику" і закликав не обговорювати його попередню діяльність.
Крім того, обшуки проводили у бізнесмена Тимура Міндіча. Проте за кілька годин до цього він покинув країну.
