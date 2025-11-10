Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Головна Новини дня НАБУ оприлюднило записи у корупційній справі в енергетиці

НАБУ оприлюднило записи у корупційній справі в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 11:55
Оновлено: 12:37
Корупція в енергетиці — НАБУ оприлюднило записи
Детективи НАБУ проводять обшуки. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро розпочало операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка називається "Мідас". Детективи оприлюднили плівки з доказами у справі.

Про це повідомила пресслужба НАБУ 10 листопада та показала відео з аудіозаписами. 

Читайте також:

Плівки у корупційній справі в енергетиці

"НАБУ і САП проводять операцію "Мідас". 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені усі детективи НАБУ, 1000 годин аудіозаписів. Викрили високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Деталі згодом", — сказав керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

У відео оприлюднили кілька аудіозаписів за різні дати, ось кілька з них. 

09.07.2025 

Тенор — Вони планують продовжувати будувати єб**і захисні, цифри божевільні.

Рокет — Скажи постачальникам, що всі і так розуміють, чот ось-ось щось буде відбуватися. Тому що у нас йдуть наростаючі (йдеться про підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва у Міненерго та Енергоатомі).  Почне вокзал підключатися. Служба. Почнуть кліпати. В принципі за ним тягнуть.

14.05.2025

Рокет — Вона шукає щось таке ж, їй це подобається, осі ці в обтягнутих штанцях...

Тенор — Ці ж хлопчики не заробляють грошей.

Рокет — Зарплату їй плачу я.

09.07.2025

Тенор — Ми можемо мені завтра дати звідси трішки на зарплату?

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до ексочільника Міненерго Германа Галущенка. Напередодні він заявив, що зараз він "не відповідає за енергетику" і закликав не обговорювати його попередню діяльність.

Крім того, обшуки проводили у бізнесмена Тимура Міндіча. Проте за кілька годин до цього він покинув країну. 

Герман Галущенко НАБУ корупція Енергоатом енергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
