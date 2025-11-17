Буданов прокомментировал "пленки Миндича"

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Суспільне/Олександр Магула

В Украине вспыхнул очередной коррупционный скандал в стратегически важной энергетической сфере — НАБУ и САП разоблачили масштабную схему, связанную с госпредприятием "Энергоатом". По словам главы ГУР Кирилла Буданова, антикоррупционные органы продемонстрировали высокий уровень работы, вовремя остановив незаконные действия.

Об этом он сообщил в интервью 24 Каналу.

По данным следствия, от контрагентов требовали "откаты" в размере 10-15% от стоимости контрактов. Эта информация вызвала значительный общественный резонанс, ведь речь идет о сфере, критически важной во время войны.

Буданов подчеркнул, что после того, как факты нарушений стали публичными, президент оперативно отреагировал — причастных должностных лиц отстранили и вскоре уволили с должностей.

Глава ГУР подчеркнул, что теперь ключевую роль будет играть суд, который должен поставить точку в этом деле. По его словам, в правовом государстве именно суд определяет меру ответственности, и наказание для виновных, особенно во время войны, должно быть неизбежным.

Он подчеркнул, что никаких оправданий для тех, кто злоупотребляет служебным положением в социально важных сферах, не может быть. По словам главы ГУР, эти действия были сознательными, а значит и ответственность должна быть такой же.

Напомним, НАБУ начало операцию "Мидас", которая касается коррупции в сфере энергетики. Выяснилось, что контрагенты Энергоатома платили взятки в размере 10-15% от стоимости контрактов преступной организации.

Главным организатором этой схемы является Тимур Миндич. Уже 11 ноября ему объявили подозрение.