НАБУ сообщило о подозрении Миндичу по делу Мидас о коррупции в энергетике

Тимур Миндич. Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках спецоперации "Мидас" объявило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу, которого детективы считают организатором масштабной коррупционной схемы в энергетической отрасли. Как сообщили в НАБУ, в результате расследования были задержаны пять человек, а подозрение получили в целом семь участников преступной группировки.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых — бизнесмен Тимур Миндич, который, по данным следствия, и является главным организатором преступной организации. Также в преступную группу входит бывший советник министра энергетики, исполнительный директор "Энергоатома" по вопросам безопасности, а также четверо лиц, ответственных за "отмывание" денег.

Расследование установило, что участники схемы систематически требовали от контрагентов государственной компании "Энергоатом" "откаты" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. Тех, кто отказывался платить, лишали статуса поставщика или блокировали оплату за уже выполненные работы. Внутри организации эта схема имела название "Шлагбаум".

Полученные незаконным путем средства отмывали через офис в центре Киева, через который, по оценкам следствия, прошло около 100 миллионов долларов. За "услуги" сторонним клиентам этот офис получал процент от сумм операций.

Как сообщают в НАБУ, именно бизнесмен Миндич, известный под оперативным псевдонимом "Карлсон", координировал деятельность организации. Он руководил работой так называемой "прачечной" из трех элитных квартир на улице Грушевского в Киеве.

Фрагменты разговоров фигурантов дела. Фото: НАБУ

Фрагменты разговора, который обнародовало НАБУ. Фото: скриншот

Именно оттуда, по данным следствия, определялось, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также осуществлялось лоббирование интересов группы в энергетической и оборонной сферах.

Детективы зафиксировали в расшифрованных разговорах, как "Карлсон", он же Тимур Миндич, лично контролирует финансовые потоки, дает указания подчиненным по "безопасности" и осознает возможный интерес антикоррупционных органов к его деятельности.

Напомним, НАБУ и САП совместно провели операцию "Мидас" — она стала одной из самых масштабных антикоррупционных операций последнего времени. Разоблачение топ-чиновников в коррупции в сфере энергетики вызвало интерес даже среди чиновников США.

На коррупционный скандал отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что приговоры по этому делу будут.

Между тем известно о подаче заявлений в Верховную Раду об увольнении с должностей министра энергетики Светланы Гринчук и главы Минюста Германа Галущенко. Энергоатом в свою очередь созовет экстренное заседание Наблюдательного совета.