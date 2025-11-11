Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ объявило подозрение Миндичу по делу о коррупции в энергетике

НАБУ объявило подозрение Миндичу по делу о коррупции в энергетике

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 13:42
обновлено: 14:07
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу по делу Мидас о коррупции в энергетике
Тимур Миндич. Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках спецоперации "Мидас" объявило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу, которого детективы считают организатором масштабной коррупционной схемы в энергетической отрасли. Как сообщили в НАБУ, в результате расследования были задержаны пять человек, а подозрение получили в целом семь участников преступной группировки.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Реклама
Читайте также:

НАБУ объявило подозрение Тимуру Миндичу, который руководил преступной сделкой

Среди подозреваемых — бизнесмен Тимур Миндич, который, по данным следствия, и является главным организатором преступной организации. Также в преступную группу входит бывший советник министра энергетики, исполнительный директор "Энергоатома" по вопросам безопасности, а также четверо лиц, ответственных за "отмывание" денег.

Расследование установило, что участники схемы систематически требовали от контрагентов государственной компании "Энергоатом" "откаты" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. Тех, кто отказывался платить, лишали статуса поставщика или блокировали оплату за уже выполненные работы. Внутри организации эта схема имела название "Шлагбаум".

Полученные незаконным путем средства отмывали через офис в центре Киева, через который, по оценкам следствия, прошло около 100 миллионов долларов. За "услуги" сторонним клиентам этот офис получал процент от сумм операций.

Как сообщают в НАБУ, именно бизнесмен Миндич, известный под оперативным псевдонимом "Карлсон", координировал деятельность организации. Он руководил работой так называемой "прачечной" из трех элитных квартир на улице Грушевского в Киеве.

Тимур Міндіч НАБУ
Фрагменты разговоров фигурантов дела. Фото: НАБУ
Міндіч
Фрагменты разговора, который обнародовало НАБУ. Фото: скриншот

Именно оттуда, по данным следствия, определялось, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также осуществлялось лоббирование интересов группы в энергетической и оборонной сферах.

Детективы зафиксировали в расшифрованных разговорах, как "Карлсон", он же Тимур Миндич, лично контролирует финансовые потоки, дает указания подчиненным по "безопасности" и осознает возможный интерес антикоррупционных органов к его деятельности.

Напомним, НАБУ и САП совместно провели операцию "Мидас" — она стала одной из самых масштабных антикоррупционных операций последнего времени. Разоблачение топ-чиновников в коррупции в сфере энергетики вызвало интерес даже среди чиновников США.

На коррупционный скандал отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что приговоры по этому делу будут.

Между тем известно о подаче заявлений в Верховную Раду об увольнении с должностей министра энергетики Светланы Гринчук и главы Минюста Германа Галущенко. Энергоатом в свою очередь созовет экстренное заседание Наблюдательного совета.

НАБУ коррупция деньги сфера энергетики Тимур Миндич
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации