Україна
Коррупция в энергетике — США заинтересовались делом НАБУ

Коррупция в энергетике — США заинтересовались делом НАБУ

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:38
обновлено: 17:55
США заинтересовались делом НАБУ о коррупции в энергетике
Сотрудник НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Соединенные Штаты Америки уже заинтересовались делом Национального антикоррупционного бюро Украины относительно коррупции в энергетике. Речь идет об "отмывании" денег с помощью американских банков. 

Об этом Ярослав Железняк рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 10 ноября.

Читайте также:

Отмывание денег по делу о коррупции в энергетике

Железняк рассказал, что расследованием НАБУ заинтересовались иностранные правоохранительные органы, в частности, Федеральное бюро расследований (ФБР).

По его словам, речь идет о схемах, в которых "реформаторы" якобы отмывали средства через банки США. Он говорит, что на обнародованных материалах содержатся изображения долларов и логотипы американских банков.

"Это чистая легализация средств, добытых преступным путем", — заявил Железняк.

Напомним, утром 10 ноября правоохранители провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал за границу.

Впоследствии стало известно, что НАБУ провело масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации выстроили масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности Энергоатом.

Участники схемы систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В НАБУ также рассказали, как происходила легализация незаконно полученных средств.

