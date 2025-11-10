США заинтересовались делом НАБУ о коррупции в энергетике

Коррупция в энергетике — США заинтересовались делом НАБУ
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Соединенные Штаты Америки уже заинтересовались делом Национального антикоррупционного бюро Украины относительно коррупции в энергетике. Речь идет об "отмывании" денег с помощью американских банков.
Об этом Ярослав Железняк рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 10 ноября.
Отмывание денег по делу о коррупции в энергетике
Железняк рассказал, что расследованием НАБУ заинтересовались иностранные правоохранительные органы, в частности, Федеральное бюро расследований (ФБР).
По его словам, речь идет о схемах, в которых "реформаторы" якобы отмывали средства через банки США. Он говорит, что на обнародованных материалах содержатся изображения долларов и логотипы американских банков.
"Это чистая легализация средств, добытых преступным путем", — заявил Железняк.
Напомним, утром 10 ноября правоохранители провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал за границу.
Впоследствии стало известно, что НАБУ провело масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации выстроили масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности Энергоатом.
Участники схемы систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В НАБУ также рассказали, как происходила легализация незаконно полученных средств.
Читайте Новини.LIVE!