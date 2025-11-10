Відео
Головна Новини дня Оприлюднено імена фігурантів корупційної схеми в Енергоатомі

Оприлюднено імена фігурантів корупційної схеми в Енергоатомі

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 13:27
Оновлено: 14:49
НАБУ розкрило імена учасників корупційної схеми в Енергоатомі
Працівники НАБУ під час викриття злочинної схеми. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило імена учасників масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, фігуранти вимагали від контрагентів компанії відкат у розмірі до 15% від вартості контрактів.

Про це інформує пресслужба НАБУ та джерела "РБК-Україна" у понеділок, 10 листопада.

Читайте також:

Розкрито імена учасників корупційної схеми в "Енергоатомі"

Отже, за даними джерел "РБК-Україна", у злочинній організації, яку викрили НАБУ і САП, фігурують:

  • колишній радник міністра енергетики — Ігор Миронюк;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" — Дмитро Басов;
  • бізнесмен (керівник злочинної організації) — Тимур Міндіч;
  • четверо осіб — працівників бек-офісу з легалізації коштів.

На плівках НАБУ учасники позначені кодовими іменами:

  • "Карлсон" — бізнесмен Тимур Міндіч;
  • "Професор" — ексміністр енергетики Герман Галущенко;
  • "Тенор" — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;
  • "Рокет" — радник Германа Галущенка Ігор Миронюк.

За інформацією НАБУ, організатори корупційної схеми погрожували компаніям, що їхніх працівників заберуть в армію. Згідно з опублікованими НАБУ аудіозаписами, такі погрози отримували компанії, які не платили "відкати".

Як зазначає НАБУ, під час обговорення проєкту на 4 млрд грн щодо захисту трансформаторних підстанцій, Дмитро Басов та Ігор Миронюк жалілися, що не отримали бажану суму відкату.

У бюро додають, що розмову записали у вересні 2025 року, коли Росія масовано била по енергетиці.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ провело масштабну операцію під назвою "Мідас", спрямовану на викриття корупції у сфері енергетики. 

У той же день детективи НАБУ з обшуками навідалися до міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня 2025 року очолював Міністерство енергетики. Слідчі дії також відбулися у державній компанії "Енергоатом". 

Крім того, обшуки проводили й у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який за кілька годин до цього виїхав з України.

НАБУ корупція САП розслідування Енергоатом енергетика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
