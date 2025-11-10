НАБУ розкрило імена учасників корупційної схеми в Енергоатомі

Оприлюднено імена фігурантів корупційної схеми в Енергоатомі
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило імена учасників масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, фігуранти вимагали від контрагентів компанії відкат у розмірі до 15% від вартості контрактів.
Про це інформує пресслужба НАБУ та джерела "РБК-Україна" у понеділок, 10 листопада.
Розкрито імена учасників корупційної схеми в "Енергоатомі"
Отже, за даними джерел "РБК-Україна", у злочинній організації, яку викрили НАБУ і САП, фігурують:
- колишній радник міністра енергетики — Ігор Миронюк;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" — Дмитро Басов;
- бізнесмен (керівник злочинної організації) — Тимур Міндіч;
- четверо осіб — працівників бек-офісу з легалізації коштів.
На плівках НАБУ учасники позначені кодовими іменами:
- "Карлсон" — бізнесмен Тимур Міндіч;
- "Професор" — ексміністр енергетики Герман Галущенко;
- "Тенор" — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;
- "Рокет" — радник Германа Галущенка Ігор Миронюк.
За інформацією НАБУ, організатори корупційної схеми погрожували компаніям, що їхніх працівників заберуть в армію. Згідно з опублікованими НАБУ аудіозаписами, такі погрози отримували компанії, які не платили "відкати".
Як зазначає НАБУ, під час обговорення проєкту на 4 млрд грн щодо захисту трансформаторних підстанцій, Дмитро Басов та Ігор Миронюк жалілися, що не отримали бажану суму відкату.
У бюро додають, що розмову записали у вересні 2025 року, коли Росія масовано била по енергетиці.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ провело масштабну операцію під назвою "Мідас", спрямовану на викриття корупції у сфері енергетики.
У той же день детективи НАБУ з обшуками навідалися до міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня 2025 року очолював Міністерство енергетики. Слідчі дії також відбулися у державній компанії "Енергоатом".
Крім того, обшуки проводили й у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який за кілька годин до цього виїхав з України.
Читайте Новини.LIVE!