НАБУ раскрыло имена участников коррупционной схемы в Энергоатоме

Работники НАБУ во время разоблачения преступной схемы. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало имена участников масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, фигуранты требовали от контрагентов компании откат в размере до 15% от стоимости контрактов.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ и источники "РБК-Украина" в понедельник, 10 ноября.

Раскрыты имена участников коррупционной схемы в "Энергоатоме"

Итак, по данным источников "РБК-Украина", в преступной организации, которую разоблачили НАБУ и САП, фигурируют:

бывший советник министра энергетики — Игорь Миронюк;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" — Дмитрий Басов;

бизнесмен (руководитель преступной организации) — Тимур Миндич;

четыре человека — работников бэк-офиса по легализации средств.

На пленках НАБУ участники обозначены кодовыми именами:

"Карлсон" — бизнесмен Тимур Миндич;

"Профессор" — экс-министр энергетики Герман Галущенко;

"Тенор" — исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов;

"Рокет" — советник Германа Галущенко Игорь Миронюк.

По информации НАБУ, организаторы коррупционной схемы угрожали компаниям, что их работников заберут в армию. Согласно опубликованным НАБУ аудиозаписям, такие угрозы получали компании, которые не платили "откаты".

Как отмечает НАБУ, при обсуждении проекта на 4 млрд грн по защите трансформаторных подстанций, Дмитрий Басов и Игорь Миронюк жаловались, что не получили желаемую сумму отката.

В бюро добавляют, что разговор записали в сентябре 2025 года, когда Россия массированно била по энергетике.

Кроме того, вероятно, к схемам причастен член Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Сергей Пушкарь, который в 2022-2025 годах был исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома". Как свидетельствуют аудиозаписи, он мог получить около 20 тысяч долларов.

Напомним, 10 ноября НАБУ провело масштабную операцию под названием "Мидас", направленную на разоблачение коррупции в сфере энергетики.

В тот же день детективы НАБУ с обысками наведались к министру юстиции Герману Галущенко, который до июля 2025 года возглавлял Министерство энергетики. Следственные действия также состоялись в государственной компании "Энергоатом".

Кроме того, обыски проводили и у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который за несколько часов до этого выехал из Украины.