США зацікавилися справою НАБУ про корупцію в енергетиці

Корупція в енергетиці — США зацікавилися справою НАБУ
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що Сполучені Штати Америки вже зацікавилися справою Національного антикорупційного бюро України щодо корупції в енергетиці. Йдеться про "відмивання" грошей через американські банки.
Про це Ярослав Железняк розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 10 листопада.
Відмивання грошей у справі про корупцію в енергетиці
Железняк розповів, що розслідуванням НАБУ зацікавилися іноземні правоохоронні органи, зокрема Федеральне бюро розслідувань (ФБР).
За його словами, йдеться про схеми, в яких "реформатори" нібито відмивали кошти через банки США. Він каже, що на оприлюднених матеріалах містяться зображення доларів і логотипи американських банків.
"Це чиста легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом", — заявив Железняк.
Нагадаємо, вранці 10 листопада правоохоронці провели обшуки в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча, який втік за кордон.
Згодом стало відомо, що НАБУ провело масштабну операцію "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема "Енергоатом".
Учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
У НАБУ також розповіли, як відбувалася легалізація незаконно отриманих коштів.
