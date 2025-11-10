США зацікавилися справою НАБУ про корупцію в енергетиці

Співробітник НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що Сполучені Штати Америки вже зацікавилися справою Національного антикорупційного бюро України щодо корупції в енергетиці. Йдеться про "відмивання" грошей через американські банки.

Про це Ярослав Железняк розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 10 листопада.

Відмивання грошей у справі про корупцію в енергетиці

Железняк розповів, що розслідуванням НАБУ зацікавилися іноземні правоохоронні органи, зокрема Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

За його словами, йдеться про схеми, в яких "реформатори" нібито відмивали кошти через банки США. Він каже, що на оприлюднених матеріалах містяться зображення доларів і логотипи американських банків.

"Це чиста легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом", — заявив Железняк.

Нагадаємо, вранці 10 листопада правоохоронці провели обшуки в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча, який втік за кордон.



Згодом стало відомо, що НАБУ провело масштабну операцію "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема "Енергоатом".



Учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ також розповіли, як відбувалася легалізація незаконно отриманих коштів.