Дата публікації: 10 листопада 2025 16:38
Оновлено: 17:11
НАБУ викрило офіс у Києві, через який відмили 100 млн доларів у сфері енергетики
Правоохоронці. Фото ілюстративне: НАБУ

У Національному антикорупційному бюро Україні розкрили нові деталі операції з викриття корупції в сфері енергетики. Відомо, що легалізація незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинців, який розташований в Києві.

Про це повідомила пресслужба НАБУ в Telegram у понеділок, 10 листопада.

Корупція у сфері енергетики

Приміщення, в якому був офіс, належало родині екснардепа, а нині сенатора Росії Андрія Деркача. Він обвинувачений також в іншому кримінальному провадженні.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України", — йдеться у повідомленні.

За надання послуг особам, які не входили до злочинної організації, офіс отримував винагороду у вигляді відсотка від проведених транзакцій.

Загалом через так звану "пральню" було пропущено приблизно 100 мільйонів доларів. 

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ розпочало операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Частину записів уже оприлюднили.

Як відомо, сьогодні зранку з обшуками прийшли до міністра юстиції Германа Галущенка. До кінця липня він очолював Міненергетики.

Також обшуки провели у бізнесмена Тимура Міндіча, однак, за інформацією ЗМІ, за кілька годин до цього він покинув територію України. 

Згодом НАБУ розкрило імена всіх учасників масштабної корупційної схеми в Енергоатомі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
