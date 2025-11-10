Видео
Україна
Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Коррупция в сфере энергетики — как происходила легализация денег

Коррупция в сфере энергетики — как происходила легализация денег

Дата публикации 10 ноября 2025 16:38
обновлено: 17:11
НАБУ разоблачило офис в Киеве, через который отмыли 100 млн долларов в сфере энергетики
Правоохранители. Фото иллюстративное: НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины раскрыли новые детали операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Известно, что легализация незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступников, который расположен в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в понедельник, 10 ноября.

Читайте также:

Коррупция в сфере энергетики

Помещение, в котором был офис, принадлежало семье экс-нардепа, а ныне сенатора России Андрея Деркача. Он обвиняемый также в другом уголовном производстве.

"Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины", — говорится в сообщении.

За предоставление услуг лицам, которые не входили в преступную организацию, офис получал вознаграждение в виде процента от проведенных транзакций.

Всего через так называемую "прачечную" было пропущено примерно 100 миллионов долларов.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Часть записей уже обнародовали.

Как известно, сегодня с утра с обысками пришли к министру юстиции Герману Галущенко. До конца июля он возглавлял Минэнергетики.

Также обыски провели у бизнесмена Тимура Миндича, однако, по информации СМИ, за несколько часов до этого он покинул территорию Украины. 

Позже НАБУ раскрыло имена всх участников масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме.

НАБУ коррупция Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
