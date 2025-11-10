Нардеп Железняк розкрив масштаб справи з "плівками Міндіча"

Працівники Національного антикорупційного бюро України. Фото: НАБУ

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк прокоментував спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. Він заявив, що у Національного антикорупційного бюро України накопичилось більше "плівок Міндіча", ніж серій легендарної "Санта-Барбари".

Про це він сказав в ефірі програми День.LIVE.

"Плівок Міндіча у НАБУ більше, ніж серій "Санта-Барбари", — заявив Железняк.

За словами парламентаря, нинішнє розслідування НАБУ є одним із найгучніших в історії України, адже воно стосується не лише бізнесменів, а й високопосадовців — чинного та колишнього міністрів енергетики, а також членів НКРЕКП.

"Це вже не журналістські матеріали, а справжні докази НАБУ — від обшуків до плівок Міндіча", — наголосив Железняк.

Нардеп додав, що масштаби виявлених корупційних схем вимірюються мільярдами гривень, а кількість зібраних матеріалів вражає навіть досвідчених слідчих.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України провело масштабну операцію, спрямовану на викриття корупційних схем у енергетичній галузі. У відомстві зазначили, що слідство вже встановило ключові напрями діяльності організованого угруповання, яке тривалий час впливало на розподіл коштів та прийняття рішень у секторі.

Також Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило імена учасників масштабної корупційної схеми в Енергоатомі. За даними слідства, фігуранти вимагали від контрагентів компанії відкат у розмірі до 15% від вартості контрактів.

10 листопада детективи НАБУ проводили обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча. За кілька годин до слідчих дій він залишив територію України.