Главная Новости дня Депутат сравнил количество пленок Миндича с Санта-Барбарой

Депутат сравнил количество пленок Миндича с Санта-Барбарой

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:15
обновлено: 17:25
Нардеп Железняк раскрыл масштаб дела с "пленками Миндича"
Работники Национального антикоррупционного бюро Украины. Фото: НАБУ

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк прокомментировал спецоперацию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Он заявил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины накопилось больше "пленок Миндича", чем серий легендарной "Санта-Барбары".

Об этом он сказал в эфире программы День.LIVE.

В деле НАБУ фигурируют министры, бизнесмены и миллиарды

"Пленок Миндича в НАБУ больше, чем серий "Санта-Барбары", — заявил Железняк.

По словам парламентария, нынешнее расследование НАБУ является одним из самых громких в истории Украины, ведь оно касается не только бизнесменов, но и чиновников — действующего и бывшего министров энергетики, а также членов НКРЭКУ.

"Это уже не журналистские материалы, а настоящие доказательства НАБУ — от обысков до пленок Миндича", — подчеркнул Железняк.

Нардеп добавил, что масштабы выявленных коррупционных схем измеряются миллиардами гривен, а количество собранных материалов поражает даже опытных следователей.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели масштабную операцию, направленную на разоблачение коррупционных схем в энергетической отрасли. В ведомстве отметили, что следствие уже установило ключевые направления деятельности организованной группировки, которая длительное время влияла на распределение средств и принятие решений в секторе.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало имена участников масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме. По данным следствия, фигуранты требовали от контрагентов компании откат в размере до 15% от стоимости контрактов.

10 ноября детективы НАБУ проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича. За несколько часов до следственных действий он покинул территорию Украины.

Ярослав Железняк НАБУ коррупция сфера энергетики расследование
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
