Наблюдательный совет "Энергоатома" собирает экстренное заседание из-за расследования НАБУ

Атомная электростанция. Фото иллюстративное: Энергоатом/Telegram

В государственной компании "Энергоатом" созывают специальное заседание наблюдательного совета после расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которое касается масштабных коррупционных схем. Члены совета заявили о необходимости немедленной проверки внутренних процессов и финансовых операций компании.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Наблюдательный совет "Энергоатома" созывает специальное заседание

В компании отметили, что члены совета планируют инициировать независимую проверку всех операций, а также провести оценку эффективности внутренних систем контроля. Речь идет о реакции на расследование НАБУ и САП.

"Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высоких стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти", — отмечает пресс-служба "Энергоатома".

По информации НАБУ, к преступной схеме могли быть причастны бывший советник министра энергетики и исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома". Они, по данным следствия, получали 10-15% "откатов" от контрактов компании. Чиновники контролировали ключевые решения по закупкам, финансам и назначениям в структуре государственного предприятия.

