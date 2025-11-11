Видео
Скандал в Энергоатоме — наблюдательный совет собирает заседание

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 09:21
обновлено: 09:22
Наблюдательный совет "Энергоатома" собирает экстренное заседание из-за расследования НАБУ
Атомная электростанция. Фото иллюстративное: Энергоатом/Telegram

В государственной компании "Энергоатом" созывают специальное заседание наблюдательного совета после расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которое касается масштабных коррупционных схем. Члены совета заявили о необходимости немедленной проверки внутренних процессов и финансовых операций компании.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Читайте также:

Наблюдательный совет "Энергоатома" созывает специальное заседание

В компании отметили, что члены совета планируют инициировать независимую проверку всех операций, а также провести оценку эффективности внутренних систем контроля. Речь идет о реакции на расследование НАБУ и САП.

"Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высоких стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти", — отмечает пресс-служба "Энергоатома".

По информации НАБУ, к преступной схеме могли быть причастны бывший советник министра энергетики и исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома". Они, по данным следствия, получали 10-15% "откатов" от контрактов компании. Чиновники контролировали ключевые решения по закупкам, финансам и назначениям в структуре государственного предприятия.

Напомним, что в НАБУ раскрыли детали масштабной коррупционной схемы в энергетике, которая охватывала ключевые контракты "Энергоатома".

Ранее мы также информировали, что НАБУ обнародовало имена фигурантов масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме", которые, по данным следствия, требовали до 15% "откатов" от стоимости контрактов.

НАБУ коррупция САП Энергоатом проверки
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
