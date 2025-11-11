Наглядова рада "Енергоатома" збирає екстрене засідання через розслідування НАБУ

Атомна електростанція. Фото ілюстративне: Енергоатом/Telegram

У державній компанії "Енергоатом" скликають спеціальне засідання наглядової ради після розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке стосується масштабних корупційних схем. Члени ради заявили про необхідність негайної перевірки внутрішніх процесів і фінансових операцій компанії.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатома".

Реклама

Читайте також:

Наглядова рада "Енергоатома" скликає спеціальне засідання

У компанії зазначили, що члени ради планують ініціювати незалежну перевірку усіх операцій, а також провести оцінку ефективності внутрішніх систем контролю. Йдеться про реакцію на розслідування НАБУ та САП.

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", — наголошує пресслужба "Енергоатома".

За інформацією НАБУ, до злочинної схеми могли бути причетні колишній радник міністра енергетики та виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки "Енергоатому". Вони, за даними слідства, отримували 10–15% "відкатів" від контрактів компанії. Посадовці контролювали ключові рішення щодо закупівель, фінансів і призначень у структурі державного підприємства.

Нагадаємо, що в НАБУ розкрили деталі масштабної корупційної схеми в енергетиці, яка охоплювала ключові контракти "Енергоатому".

Раніше ми також інформували, що НАБУ оприлюднило імена фігурантів масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", які, за даними слідства, вимагали до 15% "відкатів" від вартості контрактів.