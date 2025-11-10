Видео
Главная Новости дня В Раду подали постановления об увольнении нескольких министров

В Раду подали постановления об увольнении нескольких министров

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 18:14
обновлено: 18:27
Спецоперация Мидас — кого из министров могут уволить
Светлана Гринчук и Герман Галущенко. Фото: Минэнерго

В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и главы Минюста Германа Галущенко. Документы зарегистрировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента в понедельник, 10 ноября.

Читайте также:

Увольнение Гринчук и Галущенко — детали

Тексты документов пока отсутствуют на сайте Рады.

Гринчук
Проект постановления об увольнении Светланы Гринчук. Фото: скриншот
Галущенко
Проект постановления об увольнении Германа Галущенко. Фото: скриншот

Отметим, что сегодня НАБУ провело обыски у Галущенко в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Также Железняк отмечал, что на пленках, которые обнародовало НАБУ, фигурирует Гринчук.

По словам нардепа, ближайшее заседание парламента состоится 18 ноября.

Напомним, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ, которая называется "Мидас".

В деле фигурируют бизнесмен Тимур Миндич, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. Также на пленках упоминается Галущенко.

Кроме того, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал за границу.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
