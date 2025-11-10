Спецоперация Мидас — кого из министров могут уволить

В Раду подали постановления об увольнении нескольких министров
В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и главы Минюста Германа Галущенко. Документы зарегистрировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента в понедельник, 10 ноября.
Увольнение Гринчук и Галущенко — детали
Тексты документов пока отсутствуют на сайте Рады.
Отметим, что сегодня НАБУ провело обыски у Галущенко в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Также Железняк отмечал, что на пленках, которые обнародовало НАБУ, фигурирует Гринчук.
По словам нардепа, ближайшее заседание парламента состоится 18 ноября.
Напомним, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ, которая называется "Мидас".
В деле фигурируют бизнесмен Тимур Миндич, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. Также на пленках упоминается Галущенко.
Кроме того, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал за границу.
