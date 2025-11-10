Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До Ради подали постанови про звільнення декількох міністрів

До Ради подали постанови про звільнення декількох міністрів

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 18:14
Оновлено: 18:27
Спецоперація Мідас — кого з міністрів можуть звільнити
Світлана Гринчук і Герман Галущенко. Фото: Міненерго

У Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та очільника Мін’юсту Германа Галущенка. Документи зареєстрував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Про це свідчать дані на сайті парламенту у понеділок, 10 листопада.

Реклама
Читайте також:

Звільнення Гринчук та Галущенка — деталі

Тексти документів наразі відсутні на сайті Ради.

Гринчук
Проєкт постанови про звільнення Світлани Гринчук. Фото: скриншот
Галущенко
Проєкт постанови про звільнення Германа Галущенка. Фото: скриншот

Зазначимо, що сьогодні НАБУ провело обшуки в Галущенка у рамках масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

Також Железняк зазначав, що на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурує Гринчук.

За словами нардепа, найближче засідання парламенту відбудеться 18 листопада.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ, яка називається "Мідас"

У справі фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк. Також на плівках згадується Галущенко.

Крім того, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, який втік за кордон.

Верховна Рада Герман Галущенко Ярослав Железняк НАБУ Світлана Гринчук
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації