Спецоперація Мідас — кого з міністрів можуть звільнити

Світлана Гринчук і Герман Галущенко. Фото: Міненерго

У Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та очільника Мін’юсту Германа Галущенка. Документи зареєстрував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Про це свідчать дані на сайті парламенту у понеділок, 10 листопада.

Звільнення Гринчук та Галущенка — деталі

Тексти документів наразі відсутні на сайті Ради.

Проєкт постанови про звільнення Світлани Гринчук. Фото: скриншот

Проєкт постанови про звільнення Германа Галущенка. Фото: скриншот

Зазначимо, що сьогодні НАБУ провело обшуки в Галущенка у рамках масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

Також Железняк зазначав, що на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурує Гринчук.

За словами нардепа, найближче засідання парламенту відбудеться 18 листопада.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ, яка називається "Мідас".

У справі фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк. Також на плівках згадується Галущенко.

Крім того, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, який втік за кордон.