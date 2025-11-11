Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коррупция в энергетике — известно, кто руководил организацией

Коррупция в энергетике — известно, кто руководил организацией

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 13:03
обновлено: 13:27
В рамках операции "Мидас" НАБУ и САП установили руководителя преступной организации
Детективы НАБУ во время разоблачения преступной организации. Иллюстративное фото: sud.ua

Во время операции "Мидас" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) установили руководителя преступной организации. Речь идет о "Карлсоне" — именно он отвечал за контроль отмывания средств.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в Telegram во вторник, 11 ноября.

Реклама
Читайте также:

Коррупция в сфере энергетики — кто руководил схемой

Итак, по данным НАБУ, во время операции "Мидас" установлен руководитель преступной организации — "Карлсон". Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства.

Заметим, что "Карлсон" — это бизнесмен Тимур Миндич.

Отмечается, что из помещения на верхних этажах дома на ул. Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные. Также он координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.

В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ.

НАБУ
Скриншот сообщения НАБУ/Telegram

Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Впоследствии в НАБУ обнародовало имена участников масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Также позже стало известно, сколько министров фигурируют в деле о коррупции в энергетике.

НАБУ коррупция САП расследование энергетика
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации