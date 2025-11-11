В рамках операции "Мидас" НАБУ и САП установили руководителя преступной организации

Детективы НАБУ во время разоблачения преступной организации. Иллюстративное фото: sud.ua

Во время операции "Мидас" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) установили руководителя преступной организации. Речь идет о "Карлсоне" — именно он отвечал за контроль отмывания средств.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в Telegram во вторник, 11 ноября.

Реклама

Читайте также:

Коррупция в сфере энергетики — кто руководил схемой

Итак, по данным НАБУ, во время операции "Мидас" установлен руководитель преступной организации — "Карлсон". Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства.

Заметим, что "Карлсон" — это бизнесмен Тимур Миндич.

Отмечается, что из помещения на верхних этажах дома на ул. Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные. Также он координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.

В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ.

Скриншот сообщения НАБУ/Telegram

Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Впоследствии в НАБУ обнародовало имена участников масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Также позже стало известно, сколько министров фигурируют в деле о коррупции в энергетике.