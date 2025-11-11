Коррупция в Энергоатоме — кто из министров участвовал в схеме

Коррупция в энергетике — сколько министров фигурируют в деле
В коррупционном скандале в энергетике фигурируют четыре министра Кабмина. Речь идет о людях разных периодов.
Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ, которые занимались разоблачением схемы хищения в "Энергоатоме", Александр Абакумов "Украинской правде".
Скандал в Энергоатоме — кто из министров участвовал в схеме
"Много не скажу, но скажу так, что в разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров", — сказал Абакумов.
Однако он уточнил, что среди них не все действующие министры, однако фамилии не назвал, отметив что "это может в дальнейшем навредить расследованию".
Также Абакумов уточнил, что действия двух действующих министров, об участии которых стало известно недавно, "оцениваются на предмет достаточности доказательств или совершения ими каких-то преступлений".
Кроме того, НАБУ считает, что было два руководителя этой преступной организации.
Напомним, 10 ноября стало известно, что НАБУ провело масштабную операцию, которая называется "Мидас".
В тот же день состоялся ряд обысков. В частности, у бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал за границу.
Впоследствии стали известны имена фигурантов масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".
11 ноября Энергоатом заявил, что собирает экстренное заседание в связи с расследованием.
