Коррупция в энергетике — сколько министров фигурируют в деле

Коррупция в энергетике — сколько министров фигурируют в деле


Дата публикации 11 ноября 2025 12:13
обновлено: 12:13
Коррупция в Энергоатоме — кто из министров участвовал в схеме
НАБУ проводит обыски. Фото иллюстративное: пресс-служба НАБУ

В коррупционном скандале в энергетике фигурируют четыре министра Кабмина. Речь идет о людях разных периодов.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ, которые занимались разоблачением схемы хищения в "Энергоатоме", Александр Абакумов "Украинской правде".

Читайте также:

Скандал в Энергоатоме — кто из министров участвовал в схеме

"Много не скажу, но скажу так, что в разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров", — сказал Абакумов.

Однако он уточнил, что среди них не все действующие министры, однако фамилии не назвал, отметив что "это может в дальнейшем навредить расследованию".

Также Абакумов уточнил, что действия двух действующих министров, об участии которых стало известно недавно, "оцениваются на предмет достаточности доказательств или совершения ими каких-то преступлений".

Кроме того, НАБУ считает, что было два руководителя этой преступной организации.

Напомним, 10 ноября стало известно, что НАБУ провело масштабную операцию, которая называется "Мидас".

В тот же день состоялся ряд обысков. В частности, у бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал за границу.

Впоследствии стали известны имена фигурантов масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

11 ноября Энергоатом заявил, что собирает экстренное заседание в связи с расследованием.

Кабинет министров НАБУ коррупция Энергоатом министр
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
