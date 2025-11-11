Коррупция в Энергоатоме — кто из министров участвовал в схеме

НАБУ проводит обыски. Фото иллюстративное: пресс-служба НАБУ

В коррупционном скандале в энергетике фигурируют четыре министра Кабмина. Речь идет о людях разных периодов.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ, которые занимались разоблачением схемы хищения в "Энергоатоме", Александр Абакумов "Украинской правде".

"Много не скажу, но скажу так, что в разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров", — сказал Абакумов.

Однако он уточнил, что среди них не все действующие министры, однако фамилии не назвал, отметив что "это может в дальнейшем навредить расследованию".

Также Абакумов уточнил, что действия двух действующих министров, об участии которых стало известно недавно, "оцениваются на предмет достаточности доказательств или совершения ими каких-то преступлений".

Кроме того, НАБУ считает, что было два руководителя этой преступной организации.

Напомним, 10 ноября стало известно, что НАБУ провело масштабную операцию, которая называется "Мидас".

В тот же день состоялся ряд обысков. В частности, у бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал за границу.

Впоследствии стали известны имена фигурантов масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

11 ноября Энергоатом заявил, что собирает экстренное заседание в связи с расследованием.