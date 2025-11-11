Корупція в Енергоатомі — хто з міністрів брав участь у схемі

НАБУ проводить обшуки. Фото ілюстративне: пресслужба НАБУ

У корупційному скандалі в енергетиці фігурують чотири міністри Кабміну. Йдеться про людей різних періодів.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ, які займалися викриттям схеми розкрадання в "Енергоатомі", Олександр Абакумов "Українській правді".

"Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів", — сказав Абакумов.

Проте він уточнив, що серед них не всі діючі міністри, проте прізвища не назвав, зазначивши що "це може в подальшому нашкодити розслідуванню".

Також Абакумов уточнив, що дії двох чинних міністрів, про участь яких стало відомо нещодавно, "оцінюються на предмет достатності доказів чи вчинення ними якихось злочинів".

Крім того, НАБУ вважає, що було два керівники цієї злочинної організації.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що НАБУ провело масштабну операцію, яка називається "Мідас".

Того ж дня відбулася низка обшуків. Зокрема, у бізнесмена Тимура Міндіча, який втік за кордон.

Згодом стали відомі імена фігурантів масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".

11 листопада Енергоатом заявив, що збирає екстрене засідання у зв’язку з розслідуванням.