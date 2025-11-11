Відео
Україна
Корупція в енергетиці — стало відомо, хто керував організацією

Корупція в енергетиці — стало відомо, хто керував організацією

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:03
Оновлено: 13:15
В межах операції "Мідас" НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації
Термінова новина

Під час операції "Мідас" детективи Національного антивкорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) встановили керівника злочинної організації. Мовиться про "Карлсона" — саме він відповідав за контроль відмивання коштів.

Про це інформує пресслужба НАБУ у Telegram у вівторок, 11 листопада.

Корупція у сфері енергетики — хто керував схемою

Отже, за даними НАБУ, під час операції "Мідас" встановлено керівника злочинної організації — Карлсона. Саме він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Зауважимо, що "Карлсон" — це бізнесмен Тимур Міндіч.

Зазначається, що з помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки. Також він координував вплив на посадовців центральних органів влади для розв'язання питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.

Новина доповнюється...

НАБУ корупція САП розслідування енергетика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
