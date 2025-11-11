В межах операції "Мідас" НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації

Термінова новина

Під час операції "Мідас" детективи Національного антивкорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) встановили керівника злочинної організації. Мовиться про "Карлсона" — саме він відповідав за контроль відмивання коштів.

Про це інформує пресслужба НАБУ у Telegram у вівторок, 11 листопада.

Реклама

Читайте також:

Корупція у сфері енергетики — хто керував схемою

Отже, за даними НАБУ, під час операції "Мідас" встановлено керівника злочинної організації — Карлсона. Саме він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Зауважимо, що "Карлсон" — це бізнесмен Тимур Міндіч.

Зазначається, що з помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки. Також він координував вплив на посадовців центральних органів влади для розв'язання питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.

Новина доповнюється...