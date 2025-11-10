Коррупция в энергетике — Зеленский резко отреагировал

Зеленский отреагировал на коррупцию в сфере энергетики
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на коррупцию в сфере энергетики. Речь идет о масштабной операции Национального антикоррупционного бюро "Мидас".
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в понедельник, 10 ноября.
Коррупция в энергетике
Зеленский заявил, что любые результативные действия против коррупции очень нужны. По его словам, неотвратимость наказания необходима.
"Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании — это приоритет. Энергетика, каждая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть", — говорит глава государства.
Украинский лидер отметил, что чиновники должны работать вместе с НАБУ и другими правоохранителями.
Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию о коррупции в сфере энергетики. С обысками пришли к бывшему министру энергетики Герману Галущенко и бизнесмену Тимуру Миндичу.
Впоследствии в НАБУ назвали имена участников масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме. А нардеп Ярослав Железняк отметил, что делом уже заинтересовались США.
