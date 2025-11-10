Видео
Зеленский отреагировал на коррупцию в сфере энергетики

Зеленский отреагировал на коррупцию в сфере энергетики

Дата публикации 10 ноября 2025 21:03
обновлено: 21:05
Коррупция в энергетике — Зеленский резко отреагировал
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на коррупцию в сфере энергетики. Речь идет о масштабной операции Национального антикоррупционного бюро "Мидас".

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в понедельник, 10 ноября.

Коррупция в энергетике

Зеленский заявил, что любые результативные действия против коррупции очень нужны. По его словам, неотвратимость наказания необходима.

"Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании — это приоритет. Энергетика, каждая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть", — говорит глава государства.

Украинский лидер отметил, что чиновники должны работать вместе с НАБУ и другими правоохранителями.

Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию о коррупции в сфере энергетики. С обысками пришли к бывшему министру энергетики Герману Галущенко и бизнесмену Тимуру Миндичу.

Впоследствии в НАБУ назвали имена участников масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме. А нардеп Ярослав Железняк отметил, что делом уже заинтересовались США.

Владимир Зеленский НАБУ коррупция Украина энергетика
Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
