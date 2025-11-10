Відео
Україна
Зеленський відреагував на корупцію в сфері енергетики

Зеленський відреагував на корупцію в сфері енергетики

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 21:03
Оновлено: 21:24
Корупція в енергетиці — Зеленський різко відреагував
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на корупцію у сфері енергетиці. Йдеться про масштабну операцію Національного антикорупційного бюро "Мідас".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 10 листопада.

Читайте також:

Корупція в енергетиці

Зеленський заявив, що будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. За його словами, невідворотність покарання необхідна.

"Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії — це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути", — каже глава держави.

Український лідер зауважив, що урядовці повинні працювати разом із НАБУ та іншими правоохоронцями.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ розпочало операцію про корупцію в сфері енергетики. З обшуками прийшли до колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча.

Згодом у НАБУ назвали імена учасників масштабної корупційної схеми в Енергоатомі. А нардеп Ярослав Железняк зазначив, що справою вже зацікавилися США.

Володимир Зеленський НАБУ корупція Україна енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
