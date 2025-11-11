Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ оголосило підозру Міндічу у справі про корупцію в енергетиці

НАБУ оголосило підозру Міндічу у справі про корупцію в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:42
Оновлено: 14:07
НАБУ повідомило про підозру Міндічу у справі Мідас про корупцію в енергетиці
Тимур Міндіч. Фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України в межах спецоперації "Мідас" оголосило про підозру бізнесмену Тимуру Міндічу, якого детективи вважають організатором масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі. Як повідомили у НАБУ, внаслідок розслідування було затримано п’ятьох осіб, а підозру отримали загалом семеро учасників злочинного угруповання.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. 

Реклама
Читайте також:

НАБУ оголосило підозру Тимуру Міндічу, який керував злочинною оборудкою

Серед підозрюваних — бізнесмен Тимур Міндіч, який, за даними слідства, і є головним організатором злочинної організації. Також у злочинну групу входить колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор "Енергоатому" з питань безпеки, а також четверо осіб, відповідальних за "відмивання" грошей.

Розслідування встановило, що учасники схеми систематично вимагали від контрагентів державної компанії "Енергоатом" "відкати" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Тих, хто відмовлявся платити, позбавляли статусу постачальника або блокували оплату за вже виконані роботи. Усередині організації ця схема мала назву "Шлагбаум".

Отримані незаконним шляхом кошти відмивали через офіс у центрі Києва, через який, за оцінками слідства, пройшло близько 100 мільйонів доларів. За "послуги" стороннім клієнтам цей офіс отримував відсоток від сум операцій.

Як повідомляють у НАБУ, саме бізнесмен Міндіч, відомий під оперативним псевдонімом "Карлсон", координував діяльність організації. Він керував роботою так званої "пральні" з трьох елітних квартир на вулиці Грушевського в Києві.

Тимур Міндіч НАБУ
Фрагменти розмовт фігурантів справи. Фото: НАБУ
Міндіч
Фрагменти розмови, яку оприлюднило НАБУ. Фото: скриншот

Саме звідти, за даними слідства, визначалося, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також здійснювалося лобіювання інтересів групи в енергетичній та оборонній сферах.

Детективи зафіксували у розшифрованих розмовах, як "Карлсон", він же Тимур Міндіч, особисто контролює фінансові потоки, дає вказівки підлеглим щодо "безпеки" та усвідомлює можливий інтерес антикорупційних органів до його діяльності.

Нагадаємо, НАБУ та САП спільно провели операцію "Мідас" — вона стала однією з найбільш масштабних антикорупційних операцій останнього часу. Викриття топчиновників у корупції у сфері енергетики викликало інтерес навіть серед посадовців США.

На корупційний скандал відреагував й Президент України Володимир Зеленський, який заявив, що вироки по цій справі будуть.

Тим часом відомо про подачу заяв до Верховної Ради щодо звільнення з посад міністерки енергетики Світлани Гринчук та очільника Мін’юсту Германа Галущенка. Енергоатом своєю чергою скличе екстрене засідання Наглядової ради

НАБУ корупція гроші сфера енергетики Тимур Міндіч
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації