НАБУ повідомило про підозру Міндічу у справі Мідас про корупцію в енергетиці

Тимур Міндіч.

Національне антикорупційне бюро України в межах спецоперації "Мідас" оголосило про підозру бізнесмену Тимуру Міндічу, якого детективи вважають організатором масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі. Як повідомили у НАБУ, внаслідок розслідування було затримано п’ятьох осіб, а підозру отримали загалом семеро учасників злочинного угруповання.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних — бізнесмен Тимур Міндіч, який, за даними слідства, і є головним організатором злочинної організації. Також у злочинну групу входить колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор "Енергоатому" з питань безпеки, а також четверо осіб, відповідальних за "відмивання" грошей.

Розслідування встановило, що учасники схеми систематично вимагали від контрагентів державної компанії "Енергоатом" "відкати" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Тих, хто відмовлявся платити, позбавляли статусу постачальника або блокували оплату за вже виконані роботи. Усередині організації ця схема мала назву "Шлагбаум".

Отримані незаконним шляхом кошти відмивали через офіс у центрі Києва, через який, за оцінками слідства, пройшло близько 100 мільйонів доларів. За "послуги" стороннім клієнтам цей офіс отримував відсоток від сум операцій.

Як повідомляють у НАБУ, саме бізнесмен Міндіч, відомий під оперативним псевдонімом "Карлсон", координував діяльність організації. Він керував роботою так званої "пральні" з трьох елітних квартир на вулиці Грушевського в Києві.

Фрагменти розмовт фігурантів справи. Фото: НАБУ

Фрагменти розмови, яку оприлюднило НАБУ. Фото: скриншот

Саме звідти, за даними слідства, визначалося, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також здійснювалося лобіювання інтересів групи в енергетичній та оборонній сферах.

Детективи зафіксували у розшифрованих розмовах, як "Карлсон", він же Тимур Міндіч, особисто контролює фінансові потоки, дає вказівки підлеглим щодо "безпеки" та усвідомлює можливий інтерес антикорупційних органів до його діяльності.

Нагадаємо, НАБУ та САП спільно провели операцію "Мідас" — вона стала однією з найбільш масштабних антикорупційних операцій останнього часу. Викриття топчиновників у корупції у сфері енергетики викликало інтерес навіть серед посадовців США.

На корупційний скандал відреагував й Президент України Володимир Зеленський, який заявив, що вироки по цій справі будуть.

Тим часом відомо про подачу заяв до Верховної Ради щодо звільнення з посад міністерки енергетики Світлани Гринчук та очільника Мін’юсту Германа Галущенка. Енергоатом своєю чергою скличе екстрене засідання Наглядової ради.