Буданов прокоментував "плівки Міндіча"

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

В Україні спалахнув черговий корупційний скандал у стратегічно важливій енергетичній сфері — НАБУ та САП викрили масштабну схему, пов’язану з держпідприємством "Енергоатом". За словами голови ГУР Кирила Буданова, антикорупційні органи продемонстрували високий рівень роботи, вчасно зупинивши незаконні дії.

Про це він повідомив в інтерв'ю 24 Каналу.

За даними слідства, від контрагентів вимагали "відкати" у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Ця інформація викликала значний суспільний резонанс, адже йдеться про сферу, критично важливу під час війни.

Буданов підкреслив, що після того, як факти порушень стали публічними, президент оперативно відреагував — причетних посадовців відсторонили та незабаром звільнили з посад.

Голова ГУР наголосив, що тепер ключову роль відіграватиме суд, який має поставити крапку в цій справі. За його словами, у правовій державі саме суд визначає міру відповідальності, і покарання для винних, особливо під час війни, повинно бути неминучим.

Він підкреслив, що жодних виправдань для тих, хто зловживає службовим становищем у соціально важливих сферах, не може бути. За словами глави ГУР, ці дії були свідомими, а отже й відповідальність має бути такою ж.

Нагадаємо, НАБУ розпочало операцію "Мідас", яка стосується корупції в сфері енергетики. З'ясувалося, що контрагенти Енергоатому платили хабарі у розмірі 10-15% від вартості контрактів злочинній організації.

Головним організатором цієї схеми є Тимур Міндіч. Вже 11 листопада йому оголосили підозру.