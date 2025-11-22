Украина объявила в розыск бизнесменов Миндича и Цукермана

Тимур Миндич и Александр Цукерман. Фото: "Радио Свобода"

Украина объявила в розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они являются фигурантами дела "Мидас" о коррупции в энергетике.

Об этом говорится в базе Министерства внутренних дел.

Реклама

Читайте также:

Розыск Миндича и Цукермана

Датой исчезновения фигурантов коррупционного скандала считается 20 ноября. В базе отмечается, что они являются лицами, которые скрываются от органов досудебного расследования.

Розыск Тимура Миндича. Фото: скриншот

Розыск Александра Цукермана. Фото: скриншот

Напомним, журналисты выяснили, как Миндич сбежал за границу. В частности, он воспользовался услугами вип-такси.

А украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.