Україна
Коррупция в энергетике — Миндича и Цукермана объявили в розыск

Коррупция в энергетике — Миндича и Цукермана объявили в розыск

Дата публикации 22 ноября 2025 14:47
обновлено: 14:47
Украина объявила в розыск бизнесменов Миндича и Цукермана
Тимур Миндич и Александр Цукерман. Фото: "Радио Свобода"

Украина объявила в розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они являются фигурантами дела "Мидас" о коррупции в энергетике.

Об этом говорится в базе Министерства внутренних дел.

Читайте также:

Розыск Миндича и Цукермана

Датой исчезновения фигурантов коррупционного скандала считается 20 ноября. В базе отмечается, что они являются лицами, которые скрываются от органов досудебного расследования.

Розшук Міндіча
Розыск Тимура Миндича. Фото: скриншот
Розшук Цукермана
Розыск Александра Цукермана. Фото: скриншот

Напомним, журналисты выяснили, как Миндич сбежал за границу. В частности, он воспользовался услугами вип-такси.

А украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
