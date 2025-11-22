Украина объявила в розыск бизнесменов Миндича и Цукермана

Коррупция в энергетике — Миндича и Цукермана объявили в розыск
Дата публикации 22 ноября 2025 14:47
обновлено: 14:47
Тимур Миндич и Александр Цукерман. Фото: "Радио Свобода"
Украина объявила в розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они являются фигурантами дела "Мидас" о коррупции в энергетике.
Об этом говорится в базе Министерства внутренних дел.
Розыск Миндича и Цукермана
Датой исчезновения фигурантов коррупционного скандала считается 20 ноября. В базе отмечается, что они являются лицами, которые скрываются от органов досудебного расследования.
Напомним, журналисты выяснили, как Миндич сбежал за границу. В частности, он воспользовался услугами вип-такси.
А украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
