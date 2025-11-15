Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Журналисты выяснили, как Миндич выехал из Украины — расследование

Журналисты выяснили, как Миндич выехал из Украины — расследование

Дата публикации 15 ноября 2025 14:38
обновлено: 14:46
Скандал в энергетике — как Миндич уехал из Украины
Бизнесмен Тимур Миндич. Фото: кадр из видео

Бизнесмен Тимур Миндич является главным подозреваемым в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Детективы НАБУ 10 ноября приходили к нему с обысками, но бизнесмен сбежал за границу за несколько часов до этого на вип-такси.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Как Миндич сбежал из Украины

Журналисты выяснили, что Миндич воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок "ТаймЛюкс" (на сайте — TimeLux) для выезда из Украины. Так, бизнесмен выехал на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит одному из владельцев этого сервиса.

Известно, что бизнесмен выехал в 02:09 ночи 10 ноября. Это произошло за несколько часов до того, как НАБУ пришло к нему с обысками в рамках операции "Мидас". Миндич пересек украинскую границу в направлении Польши на вышеупомянутой машине.

Втеча Міндіча за кордон
Автомобиль, на котором Тимур Миндич выехал за границу. Фото: "Схемы"

В расследовании говорится, что транспортное средство принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку. Он руководитель и владелец компании "ТаймЛюкс" и владеет автопарком из трех машин, используемых для перевозок — это Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata.

На сайте компании указано, что они предлагают перевозки в Польшу, Румынию и Молдову. В своих рекламных роликах обещают "быстрое пересечение границы", "полное сопровождение" и "индивидуальные маршруты под пожелания клиента".

Тимур Міндіч втік за кордон
Реклама компании "ТаймЛюкс". Фото: "Схемы"

Кроме того, журналисты выяснили, что другой совладелец "ТаймЛюкс" является Эльдар Асадулаев. Он работал в западном региональном управлении ГПСУ и в одном из приложений по проверке номеров обозначен как "начальник отдела борьбы с контрабандой Пограничная служба".

Как комментирует "ТаймЛюкс" выезд Миндича

"Схемы" связались с бизнесменами и спросили детали выезда Миндича из Украины. Они заявили, что "компания не проверяет документы пассажиров, ведь этим занимаются соответствующие государственные органы".

Кроме того, Максим Вовк сказал, что не знаком с Миндичем, а Асадулаев ответил, что "впервые о таком слышит".

Напомним, НАБУ начало операцию "Мидас", которая касается коррупции в сфере энергетики. Выяснилось, что контрагенты Энергоатома платили взятки в размере 10-15% от стоимости контрактов преступной организации.

Главным организатором этой схемы является Тимур Миндич. Уже 11 ноября ему объявили подозрение.

А Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана. Они участники коррупционной схемы внутри компании "Энергоатом".

граница скандал коррупция расследование энергетика Тимур Миндич
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
